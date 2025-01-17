12-летний голубоглазый школьник пропал в Екатеринбурге

В тот день Георгий был одет в черные джоггеры и шапку такого же цвета. На ребенке также были футболка с рисунком в ромбик, серая олимпийка, красная куртка и кроссовки с желтыми полосами. При себе школьник имел сумку, перекидывающуюся через плечо.