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Posted 17 января, 12:24

Published 17 января, 12:24

Modified 17 января, 12:26

Updated 17 января, 12:26

12-летний голубоглазый школьник пропал в Екатеринбурге

12-летний голубоглазый школьник пропал в Екатеринбурге

17 января 2025, 12:24
Фото: 1MI.
Полиция и волонтеры просят помощи в розыске 12-летнего Георгия Квитко. Голубоглазый мальчик пропал в Екатеринбурге 16 января 2025 года.

Известно, что ребенок в день пропажи находился в районе Эльмаша. Школьник плотного телосложения, с русыми волосами. Рост несовершеннолетнего составляет 158 сантиметров.

В тот день Георгий был одет в черные джоггеры и шапку такого же цвета. На ребенке также были футболка с рисунком в ромбик, серая олимпийка, красная куртка и кроссовки с желтыми полосами. При себе школьник имел сумку, перекидывающуюся через плечо.

Фото: ДПСО «Прорыв»

Всех, кто что-то знает и может сообщить о местонахождении Георгия Квитко, просят обратиться в ОП №14 Екатеринбурга или в поисковый отряд «Прорыв».

Напомним, что в Нижнем Тагиле 14 января пропала пенсионерка, страдающая деменцией.

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