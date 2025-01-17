12-летний голубоглазый школьник пропал в Екатеринбурге

Posted 17 января, 12:24
Published 17 января, 12:24
Modified 17 января, 12:26
Updated 17 января, 12:26
Известно, что ребенок в день пропажи находился в районе Эльмаша. Школьник плотного телосложения, с русыми волосами. Рост несовершеннолетнего составляет 158 сантиметров.
В тот день Георгий был одет в черные джоггеры и шапку такого же цвета. На ребенке также были футболка с рисунком в ромбик, серая олимпийка, красная куртка и кроссовки с желтыми полосами. При себе школьник имел сумку, перекидывающуюся через плечо.
Всех, кто что-то знает и может сообщить о местонахождении Георгия Квитко, просят обратиться в ОП №14 Екатеринбурга или в поисковый отряд «Прорыв».
Напомним, что в Нижнем Тагиле 14 января пропала пенсионерка, страдающая деменцией.