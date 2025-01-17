5 причин посадить на даче «Банановые ноги»: сорт, который по уши завалит помидорами

Банановые ноги» идеально подходят для всех видов консервирования, так как многим нравится их необычная форма в банках. Кроме того, его нередко используют в приготовлении соусов и пюре, благодаря яркому цвету и сладковатому вкусу. Также «Банановые ноги» являются прекрасным материалом для украшения блюд.