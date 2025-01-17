5 причин посадить на даче «Банановые ноги»: сорт, который по уши завалит помидорами

Posted 17 января, 12:00
Published 17 января, 12:00
Modified 17 января, 12:02
Updated 17 января, 12:02
Сорт был выведен американским селекционером Томом Вагнером в 1980-х годах и сразу же набрал очки у фермеров не только из-за своего экзотического внешнего вида, но и из-за многочисленных достоинств.
Это полудетерминантный сорт томатов с кустами средней высоты. Относится к среднеспелым или среднеранним сорта: примерно 65–75 дней от всходов до первого урожая).
Плоды у «Банановых ног» удлиненные, напоминающие по форме банан, что и дало сорту его название. Спелые плоды имеют ярко-желтый окрас с возможными легкими зелеными полосками в незрелом состоянии. Плоды среднего размера, длиной около 6–10 см, масса варьируется от 50 до 80 граммов.
Кусты у «Банановых ног» компактные и мощные, высота достигает 50–80 см, что делает сорт удобным для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах. Плетям требуется минимальное пасынкование, хотя удаление лишних побегов может улучшить качество плодов и повысить их количество.
«Банановые ноги» — неприхотливый сорт томатов. Достаточно своевременно поливать, не допуская пересыхания почвы. Удобрять, внося органику и минеральные вещества. Пасынковать, чтобы получить большой урожай этих ярких, вкусных помидоров, подходящих для употребления в свежем виде и консервации, — пишет автор дзен-канала «Азбука огородника».
Селекционный сорт «Банановые ноги» обладает высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям выращивания, включая болезни. В процессе селекции растению прививались гены, обеспечивающие толерантность к таким заболеваниям, как фитофтороз, вертициллез, альтернариоз, и другим грибковым и бактериальным инфекциям.
Вкус этих томатов сладкий, с легкой кислинкой, мягкий и приятный. Некоторые отмечают фруктовые нотки. Мякоть плодов плотная, сочная, с минимальным количеством семян. Кожица плотная, но не грубая, что позволяет плодам долго храниться и хорошо переносить транспортировку.
Банановые ноги» идеально подходят для всех видов консервирования, так как многим нравится их необычная форма в банках. Кроме того, его нередко используют в приготовлении соусов и пюре, благодаря яркому цвету и сладковатому вкусу. Также «Банановые ноги» являются прекрасным материалом для украшения блюд.
Источник: канал «Азбука огородника».
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