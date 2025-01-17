tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 03:39

Published 17 января, 03:39

Modified 17 января, 03:41

Updated 17 января, 03:41

Автомобиль и трамвай попали в ДТП на перекрестке в Екатеринбурге

Автомобиль и трамвай попали в ДТП на перекрестке в Екатеринбурге

17 января 2025, 03:39
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
В Екатеринбурге произошло столкновение автомобиля и трамвая на перекрестке в центре города. ДТП случилось утром 17 января 2025 года.

По словам очевидцев, инцидент произошел на перекрестке улиц Первомайская — Луначарского в сторону проспекта Ленина, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Причины и обстоятельства данной аварии в настоящий момент неизвестны. Также нет информации о наличии или отсутствии пострадавших.

Напомним, 16 января 2025 года на Серовском тракте произошло массовое ДТП, в котором получили травмы шесть человек.

Два человека пострадали в ДТП с грузовиками на трассе в Серове
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель машины влетел в столб в ЕкатеринбургеПожарная машина и автомобиль не поделили дорогу на перекрестке в ЕкатеринбургеУАЗ попал в аварию на перекрестке в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Автомобиль#ЧП#Трамвай#Очевидцы#Перекресток#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика