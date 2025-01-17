Автомобиль и трамвай попали в ДТП на перекрестке в Екатеринбурге

Posted 17 января, 03:39
Published 17 января, 03:39
Modified 17 января, 03:41
Updated 17 января, 03:41
По словам очевидцев, инцидент произошел на перекрестке улиц Первомайская — Луначарского в сторону проспекта Ленина, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Причины и обстоятельства данной аварии в настоящий момент неизвестны. Также нет информации о наличии или отсутствии пострадавших.
Напомним, 16 января 2025 года на Серовском тракте произошло массовое ДТП, в котором получили травмы шесть человек.