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Posted 17 января, 13:23

Published 17 января, 13:23

Modified 17 января, 13:25

Updated 17 января, 13:25

Депутаты Тагила готовят обращение из-за детской многопрофильной больницы

Депутаты Тагила готовят обращение из-за детской многопрофильной больницы

17 января 2025, 13:23
Фото: 1MI.
Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева попросили посодействовать для получения финансирования строительства в Нижнем Тагиле детской больницы широкого профиля.

Новая больница сможет обслуживать более 135 000 детей.

Депутаты предлагают Евгению Куйвашеву поднять вопрос о финансировании строительства на федеральном уровне в рамках нового нацпроекта «Семья», который стартует в 2025 году. Такое обращение подготовила постоянная комиссия по соцполитике городской думы, сообщает пресс-служба нижнетагильской городской думы.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Больница#Депутаты#Детская больница#Екатеринбург
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