Депутаты Тагила готовят обращение из-за детской многопрофильной больницы

Posted 17 января, 13:23
Published 17 января, 13:23
Modified 17 января, 13:25
Updated 17 января, 13:25
Новая больница сможет обслуживать более 135 000 детей.
Депутаты предлагают Евгению Куйвашеву поднять вопрос о финансировании строительства на федеральном уровне в рамках нового нацпроекта «Семья», который стартует в 2025 году. Такое обращение подготовила постоянная комиссия по соцполитике городской думы, сообщает пресс-служба нижнетагильской городской думы.
Напомним, новая мощная АЭС будет построена в поселке Рефтинский к 2042 году.