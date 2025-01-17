Депутаты Тагила готовят обращение из-за детской многопрофильной больницы

Депутаты предлагают Евгению Куйвашеву поднять вопрос о финансировании строительства на федеральном уровне в рамках нового нацпроекта «Семья», который стартует в 2025 году. Такое обращение подготовила постоянная комиссия по соцполитике городской думы, сообщает пресс-служба нижнетагильской городской думы.