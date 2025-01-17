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Posted 17 января, 15:12

Published 17 января, 15:12

Modified 17 января, 15:13

Updated 17 января, 15:13

«Домклик» определил среднюю величину торга на вторичном рынке в РФ

«Домклик» определил среднюю величину торга на вторичном рынке в РФ

17 января 2025, 15:12
Фото: 1MI.
Согласно информации «Домклик», на данный момент наиболее значительные скидки на жилье на вторичном рынке наблюдаются в Воронежской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае.

Исследование, основанное на данных о сделках с квартирами, совершенных через платформу «Домклик», охватило период с декабря прошлого года по начало января текущего года. География — 17 крупнейших регионов Российской Федерации, среди которых самые крупные города, включая Москву и Санкт-Петербург, пишет inkazan.ru.

По данным «Домклик», регионы — лидеры по дисконту — Воронежская область и Краснодарский край, где скидки на готовые квартиры составили в среднем 11,4% и 11,3% соответственно, и Волгоградская область — 7,6%.

В целом по России средние скидки на вторичное жилье в указанный период составили 6%. То есть покупатель при приобретении стандартного готового жилья стоимостью порядка 5 миллионов рублей может сэкономить приблизительно 300 тысяч рублей, отмечают в «Домклик».

В Санкт-Петербурге продавцы меньше других склонны снижать цены, и средняя скидка здесь составляет 3,3%. Минимальные скидки также зафиксированы в Новосибирской области (3,9%) и Красноярском крае (4%). Продавцы на вторичном рынке в Москве и Подмосковье тоже предлагают небольшие скидки — 4,1% и 4,5% соответственно.

Скидки в Омской, Свердловской и Самарской областях, а также в Пермском крае колебались в пределах 5,1% — 5,4%, в Челябинской, Нижегородской областях и Башкортостане — в пределах 6,2% — 6,7%, в то время как в Татарстане и Ростовской области средний дисконт составил 7% и 7,2% соответственно.

Анализируя динамику изменения размера скидок за прошедшие полгода, с июня 2024 года, когда была отменена массовая льготная ипотека, специалисты отметили, что по стране в целом величина торга на вторичном рынке практически не изменилась. Исключение составляют Воронежская область и Краснодарский край, где покупатели добиваются снижения цены на вторичное жилье более чем на 11%.

Алексей Лейпи, глава дивизиона «Домклик» Сбербанка, отметил, что, несмотря на нахождение ключевой ставки на высоком уровне с конца 2023 года, интерес к готовому жилью оставался стабильным вплоть до ноября 2024 года. Это объясняет, почему цены на квартиры остались практически на прежнем уровне, а поведение продавцов не сильно изменилось: стоимость квадратного метра опустилась всего на 1%, а размер торга уменьшился на символические 0,2 процентного пункта.

При этом, добавил Лейпи, в конце прошлого года было резкое падение спроса на готовую жилую недвижимость. В ближайшее время это может привести к более выраженной динамике.

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