«Домклик» определил среднюю величину торга на вторичном рынке в РФ

Алексей Лейпи, глава дивизиона «Домклик» Сбербанка, отметил, что, несмотря на нахождение ключевой ставки на высоком уровне с конца 2023 года, интерес к готовому жилью оставался стабильным вплоть до ноября 2024 года. Это объясняет, почему цены на квартиры остались практически на прежнем уровне, а поведение продавцов не сильно изменилось: стоимость квадратного метра опустилась всего на 1%, а размер торга уменьшился на символические 0,2 процентного пункта.