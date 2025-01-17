Эксперты раскритиковали законопроект о запрете на продажу вейпов в павильонах

В том же месяце был принят в первом чтении другой законопроект, который усиливает наказание за продажу «табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для ее потребления или сырья для их производства» несовершеннолетним. Штрафы за подобные правонарушения в соответствии с указанным законопроектом увеличиваются и могут достигать 2 миллионов рублей.