Известны подробности о женщине из Красноуральска, которая напала на своих детей

Соседи же рассказали, что горожанка злоупотребляла алкоголем и часто кричала на дочь и сына. Пострадавшие мальчик и девочка рассказали, что в день происшествия мама, уткнувшись в стену, разговаривала со своим умершим отцом и говорила, что не станет никого убивать, а затем взяла нож.