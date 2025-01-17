Известны подробности о женщине из Красноуральска, которая напала на своих детей

Posted 17 января, 05:22
Published 17 января, 05:22
Modified 17 января, 05:24
Updated 17 января, 05:24
Прощание состоялось в морге при горбольнице. Присутствовали только ее старшая дочь, соседи и коллеги. По словам соседки, один из жильцов дома занимается ритуальными услугами, однако он не стал хоронить горожанку из-за ее поступка, пишет Е1.
Пришлось обратиться в другую ритуальную службу. Известно, что умершая работала санитаркой в ветклинике. Ее старшая дочь жила отдельно от матери. Сообщается, что женщину лишили прав на двух ее старших детей.
При этом, по словам соседей, девушка часто приезжала к ней в гости и навещала младших сестру и брата. Знакомые семьи рассказали, что погибшая свердловчанка любила своих детей, отвозила их в кружки и опрятно одевала.
Соседи же рассказали, что горожанка злоупотребляла алкоголем и часто кричала на дочь и сына. Пострадавшие мальчик и девочка рассказали, что в день происшествия мама, уткнувшись в стену, разговаривала со своим умершим отцом и говорила, что не станет никого убивать, а затем взяла нож.
Бывший муж женщины на похоронах не был. В это время он находился в больнице с детьми. В ближайшие дни их выпишут.
Напомним, происшествие случилось 10 января 2025 года. Отец собирается забрать детей себе после выписки.