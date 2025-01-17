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Posted 17 января, 10:54

Published 17 января, 10:54

Modified 17 января, 10:56

Updated 17 января, 10:56

Катышки больше не проблема: как выбрать одежду без сюрпризов еще до покупки

Катышки больше не проблема: как выбрать одежду без сюрпризов еще до покупки

17 января 2025, 10:54
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Нередко новая трикотажная вещь уже спустя несколько дней после покупки покрывается катышками. Чаще всего это происходит с тканями низкого качества. Оказывается, определить это можно еще до покупки — достаточно провести в магазине простые тесты.

Для начала внимательно изучите этикетку и посмотрите на состав. Дело в том, что некоторые ткани больше подвержены образованию катышков. Среди них — акрил, полиэстер, шерсть низкого качества, смеси натуральных и синтетических волокон. Синтетика и ее смеси быстрее скатываются из-за своей структуры.

Меньше склонны к катышкам хлопок, лен, вискоза, качественная шерсть, кашемир высокого качества, шелк.

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Далее проведите «пальцевый тест».

Потрите два кусочка трикотажа друг о друга в течение 10-15 секунд. Если появятся катышки, изделие вам долго не прослужит. Эту манипуляцию лучше делать в магазине, чтобы избежать неприятных сюрпризов, — такой совет экспертов приводит telegram-канал «Дневник домохозяйки».

Кроме того, в магазине можно провести тест с наждачкой или липучкой. Возьмите небольшой кусок липкой ленты и слегка проведите по ткани. Если на липучке остается заметное количество ворсинок, ткань склонна к образованию катышков.

Вместо липучки можно взять мелкозернистую наждачную бумагу и аккуратно потереть небольшой участок ткани. Если материал быстро начинает «лохматиться», это признак плохого качества.

Осмотрите поверхность трикотажа. Если вы сразу замечаете рыхлость, торчащие волокна или ворсинки, то вещь, скорее всего, будет подвержена скатыванию. Ткани с гладкой и плотной текстурой (например, высококачественный трикотаж) менее склонны к катышкам. Обратите внимание на плетение: катышки реже образуются на тканях с плотным плетением, так как волокна меньше трутся друг о друга.

Перед покупкой одежды внимательно изучите этикетку
Перед покупкой одежды внимательно изучите этикетку. Фото: 1MI

Если нет возможности провести тесты, спросите продавца о характеристиках ткани или почитайте отзывы на тот же бренд/материал. Некоторые производители используют технологии, минимизирующие образование катышков.

Если вы все же купили трикотажную вещь и хотите продлить срок ее службы:

  • Стирайте ее вручную или на деликатном режиме в стиральной машине.
  • Используйте жидкий порошок, а не гранулированный.
  • Выворачивайте изделие наизнанку перед стиркой.
  • Избегайте машинной сушки.
  • Храните вещь так, чтобы минимизировать трение о другие ткани.

Ранее эксперты поделились советами, как быстрее высушить плотные махровые полотенца, чтобы не появился затхлый запах.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Качество#Одежда#Покупка#Трикотаж#Дом и сад#КЦ#Полезные советы
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