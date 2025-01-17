Катышки больше не проблема: как выбрать одежду без сюрпризов еще до покупки

Осмотрите поверхность трикотажа. Если вы сразу замечаете рыхлость, торчащие волокна или ворсинки, то вещь, скорее всего, будет подвержена скатыванию. Ткани с гладкой и плотной текстурой (например, высококачественный трикотаж) менее склонны к катышкам. Обратите внимание на плетение: катышки реже образуются на тканях с плотным плетением, так как волокна меньше трутся друг о друга.