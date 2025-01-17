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Posted 17 января, 16:51

Published 17 января, 16:51

Modified 17 января, 16:53

Updated 17 января, 16:53

На Салдинском тракте в Свердловской области машина улетела в глубокий кювет

Машина съехала с дороги и улетела в кювет на Салдинском тракте

17 января 2025, 16:51
Фото: 1MI.

На Салдинском тракте в Свердловской области машина улетела в глубокий кювет

На Салдинском тракте очевидцам пришлось тащить из сугроба автомобиль, который улетел с дороги в кювет.

ДТП произошло днем в пятницу, 17 января. Видео прислали подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил».

На кадрах видно, что автомобиль вынесло далеко за пределы дороги — он только чудом не врезался в деревья. По словам очевидца, на помощь шоферу, который не справился с управлением, пришли другие водители.

Ранее в ГАИ пожаловались на огромное число аварий на дорогах. Так, в Нижнем Тагиле автоинспекторы в ближайшие выходные намерены усиленно патрулировать улицы города. В зоне особого внимания — водители в состоянии алкогольного опьянения.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#Дорога#ГАИ#Автомобиль#Водители#Салдинский тракт#Кювет#Екатеринбург
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