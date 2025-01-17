Машина съехала с дороги и улетела в кювет на Салдинском тракте

Posted 17 января, 16:51
Published 17 января, 16:51
Modified 17 января, 16:53
Updated 17 января, 16:53
ДТП произошло днем в пятницу, 17 января. Видео прислали подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил».
На кадрах видно, что автомобиль вынесло далеко за пределы дороги — он только чудом не врезался в деревья. По словам очевидца, на помощь шоферу, который не справился с управлением, пришли другие водители.
Ранее в ГАИ пожаловались на огромное число аварий на дорогах. Так, в Нижнем Тагиле автоинспекторы в ближайшие выходные намерены усиленно патрулировать улицы города. В зоне особого внимания — водители в состоянии алкогольного опьянения.