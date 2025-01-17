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Posted 17 января, 10:21

Published 17 января, 10:21

Modified 17 января, 10:23

Updated 17 января, 10:23

Машины и трамваи встали из-за ДТП около Дома книги в Нижнем Тагиле

Машины и трамваи встали из-за ДТП около Дома книги в Нижнем Тагиле

17 января 2025, 10:21
Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
В Нижнем Тагиле встало транспортное движение около бывшего Дома книги из-за аварии. ЧП произошло 17 января 2025 года.

По словам очевидицы, на место случившегося приехали две машины ДПС, а также врачи скорой помощи, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Движение на данном участке автодороги сильно затруднено, по возможности, выбирайте альтернативный путь объезда, — говорит горожанка.

Подробностей аварии и информации о пострадавший в настоящий момент нет.

Напомним, 17 января 2025 года в Екатеринбурге на перекрестке столкнулись автомобиль и трамвай. Об этом рассказали очевидцы.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Скорая помощь#ЧП#ДПС#Дорожное движение#18+#Екатеринбург#Инцидент
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