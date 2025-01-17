Машины и трамваи встали из-за ДТП около Дома книги в Нижнем Тагиле

Posted 17 января, 10:21
Published 17 января, 10:21
Modified 17 января, 10:23
Updated 17 января, 10:23
По словам очевидицы, на место случившегося приехали две машины ДПС, а также врачи скорой помощи, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Движение на данном участке автодороги сильно затруднено, по возможности, выбирайте альтернативный путь объезда, — говорит горожанка.
Подробностей аварии и информации о пострадавший в настоящий момент нет.
Напомним, 17 января 2025 года в Екатеринбурге на перекрестке столкнулись автомобиль и трамвай. Об этом рассказали очевидцы.