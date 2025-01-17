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Posted 17 января, 13:02

Published 17 января, 13:02

Modified 17 января, 13:04

Updated 17 января, 13:04

Пропавший без вести боец СВО признан погибшим по решению суда в Березовском

Мать получит выплаты: пропавший боец из Березовского официально признан пошибшим

17 января 2025, 13:02
Фото: 1MI.

Пропавший без вести боец СВО признан погибшим по решению суда в Березовском

После вмешательства прокуратуры женщина из Березовского добилась в суде признания ее сына официально погибшим. Он пропал еще в ноябре 2022 года.

После обращения свердловчанки сотрудники прокуратуры провели проверку. Выяснилось, что ее ребенок отправился в составе отряда «БАРС» в зону спецоперации в августе 2022 года.

Однако, уже в ноябре боец пропал без вести. С того времен он ни с кем не выходил на связь. Мать несколько раз обращалась в военные ведомства, чтобы установить местонахождение сына или получить документы о его гибели.

Чтобы установить все обстоятельства, был опрошен сослуживец свердловчанина и направлены различные запросы. По решению суда мужчина признан умершим. Теперь родные смогут получить положенные им выплаты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что пропавший без вести на СВО военнослужащий из Свердловской области был ошибочно признан дезертиром.

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