Мать получит выплаты: пропавший боец из Березовского официально признан пошибшим

Posted 17 января, 13:02
Published 17 января, 13:02
Modified 17 января, 13:04
Updated 17 января, 13:04
После обращения свердловчанки сотрудники прокуратуры провели проверку. Выяснилось, что ее ребенок отправился в составе отряда «БАРС» в зону спецоперации в августе 2022 года.
Однако, уже в ноябре боец пропал без вести. С того времен он ни с кем не выходил на связь. Мать несколько раз обращалась в военные ведомства, чтобы установить местонахождение сына или получить документы о его гибели.
Чтобы установить все обстоятельства, был опрошен сослуживец свердловчанина и направлены различные запросы. По решению суда мужчина признан умершим. Теперь родные смогут получить положенные им выплаты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, что пропавший без вести на СВО военнослужащий из Свердловской области был ошибочно признан дезертиром.