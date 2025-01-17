Матвиенко поздравила Свердловскую область с Днем образования региона

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко подчеркнула, что регион играет ключевую роль в укреплении технологической независимости России. В качестве примера она привела создание электропоезда «Финист» из отечественных компонентов и работу Белоярской АЭС с уникальным реактором на быстрых нейтронах, пишет ТАСС.