Матвиенко поздравила Свердловскую область с Днем образования региона

Posted 17 января, 11:20
Published 17 января, 11:20
Modified 17 января, 11:22
Updated 17 января, 11:22
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко подчеркнула, что регион играет ключевую роль в укреплении технологической независимости России. В качестве примера она привела создание электропоезда «Финист» из отечественных компонентов и работу Белоярской АЭС с уникальным реактором на быстрых нейтронах, пишет ТАСС.
Матвиенко также подчеркнула, что власти региона уделяют должное внимание вопросам здравоохранения, образования, подготовке кадров и развития туризма.
Евгений Куйвашев, губернатор региона, также поздравил Уральцев. Он отметил, что область стала одной из лидирующих в России среди научных, культурных и деловых центров страны.
Ранее с Днем российской печати поздравил журналистов глава Нижнего Тагила.