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Posted 17 января, 11:20

Published 17 января, 11:20

Modified 17 января, 11:22

Updated 17 января, 11:22

Матвиенко поздравила Свердловскую область с Днем образования региона

Матвиенко поздравила Свердловскую область с Днем образования региона

17 января 2025, 11:20
Фото: 1MI.
Уральцы 17 января празднуют День рождения области.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко подчеркнула, что регион играет ключевую роль в укреплении технологической независимости России. В качестве примера она привела создание электропоезда «Финист» из отечественных компонентов и работу Белоярской АЭС с уникальным реактором на быстрых нейтронах, пишет ТАСС.

Матвиенко также подчеркнула, что власти региона уделяют должное внимание вопросам здравоохранения, образования, подготовке кадров и развития туризма.

Евгений Куйвашев, губернатор региона, также поздравил Уральцев. Он отметил, что область стала одной из лидирующих в России среди научных, культурных и деловых центров страны.

Ранее с Днем российской печати поздравил журналистов глава Нижнего Тагила.

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