Медиалаборатория Gigarama удостоена награды за вклад в освещение работы БАМа

Posted 17 января, 15:29
Published 17 января, 15:29
Modified 17 января, 15:30
Updated 17 января, 15:30
Награду от имени президента Российской Федерации вручил гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозёров в главном офисе ОАО «РЖД» в Москве.
Известно, что Gigarama совместно с «Российскими железными дорогами» запустила масштабный мультимедийный проект, посвящённый 50-летию строительства Байкало-Амурской магистрали. Интерактивные механики дают пользователям возможность в формате виртуальной экскурсии совершить путешествие по всей трассе — от Тайшета до Ванинского порта, рассмотреть ключевые инфраструктурные объекты, изучить их историю и значение. Проект начал работу 5 июля 2024 года и сразу привлек внимание как в России, так и за рубежом.
По информации генерального директора Gigarama Марата Сайченко, работа представляла для команды нетипичный вызов:
«Создание мультимедийного проекта о БАМе — это больше чем цифровая экскурсия. Мы хотели показать не только масштаб инфраструктурных изменений, но и труд, стоящий за каждым километром магистрали. Это история о людях, которые строили и продолжают развивать эту уникальную дорогу», — заявил он.
Строительство Байкало-Амурской магистрали стартовало в 1974 году. К стройке привлекли два миллиона человек со всего СССР. Сегодня БАМ выполняет важную функцию в транспортной инфраструктуре России: протянувшись почти на 4300 километров, магистраль объединяет Сибирь с Тихим океаном и представляет собой важный стратегический маршрут для грузовых и пассажирских перевозок.
Олег Белозёров подчеркнул, что медиапроекты, подобные тем, которые запускает Gigarama, позволяют сохранить историческую память и передать её будущим поколениям: «БАМ — это символ инженерной мысли и трудового подвига нескольких поколений. Благодаря таким проектам, как „БАМ — дорога в будущее“, мы можем показать молодым людям, насколько важен вклад наших предков в развитие страны», — отметил генеральный директор РЖД.
Награждение Gigarama явилось признанием актуальности цифровых проектов для популяризации истории и культуры России.