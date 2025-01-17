Медиалаборатория Gigarama удостоена награды за вклад в освещение работы БАМа

Строительство Байкало-Амурской магистрали стартовало в 1974 году. К стройке привлекли два миллиона человек со всего СССР. Сегодня БАМ выполняет важную функцию в транспортной инфраструктуре России: протянувшись почти на 4300 километров, магистраль объединяет Сибирь с Тихим океаном и представляет собой важный стратегический маршрут для грузовых и пассажирских перевозок.