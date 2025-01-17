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Posted 17 января, 12:37

Published 17 января, 12:37

Modified 17 января, 12:39

Updated 17 января, 12:39

Мэр Нижнего Тагила исполнил мечту дочери участника СВО

Мэр Нижнего Тагила исполнил мечту дочери участника СВО

17 января 2025, 12:37
Фото: Изображение Midjourney.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев исполнил мечту девочки, чей отец служит в зоне спецоперации.

Градоначальник исполнил желание 14-летней Алины. Девочка, увлекающаяся театром, загадала подарок-сюрприз.

Мэр организовал для нее и ее семьи экскурсии по театрам города, включая драмтеатр и кукольный театр, а также молодежный театр. Девочку провели за кулисы. Она также посмотрела спектакли.

Пинаев также предложил Алине посетить другие культурные учреждения города, в том числе цирк и музеи города.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Подарок#Театр#Екатеринбург#Елка желаний
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