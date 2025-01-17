Мэр Нижнего Тагила исполнил мечту дочери участника СВО

Posted 17 января, 12:37
Published 17 января, 12:37
Modified 17 января, 12:39
Updated 17 января, 12:39
Градоначальник исполнил желание 14-летней Алины. Девочка, увлекающаяся театром, загадала подарок-сюрприз.
Мэр организовал для нее и ее семьи экскурсии по театрам города, включая драмтеатр и кукольный театр, а также молодежный театр. Девочку провели за кулисы. Она также посмотрела спектакли.
Пинаев также предложил Алине посетить другие культурные учреждения города, в том числе цирк и музеи города.
Напомним, сотрудники ИК-19 подарили детям из свердловского онкоцентра сказку на окнах.