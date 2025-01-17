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Posted 17 января, 13:46

Published 17 января, 13:46

Modified 17 января, 13:48

Updated 17 января, 13:48

Усиленные рейды будут дежурить на дорогах в выходные в Нижнем Тагиле

Много ДТП: усиленные рейды ГИБДД пройдут в Нижнем Тагиле в выходные дни

17 января 2025, 13:46
Фото: Отдел пропаганды Госавтоинспекции.

Усиленные рейды будут дежурить на дорогах в выходные в Нижнем Тагиле

С 17 по 19 января 2025 года в Нижнем Тагиле патрулировать улицы города будут усиленные рейды сотрудников ГИБДД. Это связано с участившимися случаями ДТП.

При работе сотрудники Госавтоинспекции будут использовать скрытое патрулирование, а также формат стоп-контроля.

Помимо выявления пьяных водителей и людей за рулем без прав, особое внимание будет уделяться пресечению фактов выезда транспортных средств на встречку. Это необходимо для профилактики смертельных случаев и случаев травмирования. Дежурить полицейские намерены не только в городе, но и на трассах пригорода.

Также в ГАИ просят свидетелей сообщать в дежурную часть о случаях нарушения ПДД.

Напомним, что на трассах Свердловской области в 2024 году погибли 11 человек и 93 пострадали.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#ДТП#Пешеходы#ГАИ#Пассажиры#Водители#Рейды#Екатеринбург#Аварии
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