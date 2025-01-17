Много ДТП: усиленные рейды ГИБДД пройдут в Нижнем Тагиле в выходные дни

Posted 17 января, 13:46
Published 17 января, 13:46
Modified 17 января, 13:48
Updated 17 января, 13:48
При работе сотрудники Госавтоинспекции будут использовать скрытое патрулирование, а также формат стоп-контроля.
Помимо выявления пьяных водителей и людей за рулем без прав, особое внимание будет уделяться пресечению фактов выезда транспортных средств на встречку. Это необходимо для профилактики смертельных случаев и случаев травмирования. Дежурить полицейские намерены не только в городе, но и на трассах пригорода.
Также в ГАИ просят свидетелей сообщать в дежурную часть о случаях нарушения ПДД.
Напомним, что на трассах Свердловской области в 2024 году погибли 11 человек и 93 пострадали.