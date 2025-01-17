Много ДТП: усиленные рейды ГИБДД пройдут в Нижнем Тагиле в выходные дни

Помимо выявления пьяных водителей и людей за рулем без прав, особое внимание будет уделяться пресечению фактов выезда транспортных средств на встречку. Это необходимо для профилактики смертельных случаев и случаев травмирования. Дежурить полицейские намерены не только в городе, но и на трассах пригорода.