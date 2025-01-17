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Posted 17 января, 09:58

Published 17 января, 09:58

Modified 17 января, 10:00

Updated 17 января, 10:00

Муж и жена ехали на лошадях из Челябинской в Курганскую область и заблудились

Муж и жена ехали на лошадях из Челябинской в Курганскую область и заблудились

17 января 2025, 09:58
Фото: Изображение Midjourney.
Семейная пара отправилась в соседнюю область к друзьям на лошадях и заблудилась.

Супруги решили навестить друзей. Они запрягли в сани лошадей и поехали в Курганскую область.

Однако во время путешествия начался туман. Лошади не смогли при плохой видимости сориентироваться на дороге, люди тоже. В результате они заблудились. Их по следам от саней и копыт нашли спецслужбы и проводили до дома, пишет Ural Mash.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Лошади#Екатеринбург#Инцидент
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