Муж и жена ехали на лошадях из Челябинской в Курганскую область и заблудились

Posted 17 января, 09:58
Published 17 января, 09:58
Modified 17 января, 10:00
Updated 17 января, 10:00
Супруги решили навестить друзей. Они запрягли в сани лошадей и поехали в Курганскую область.
Однако во время путешествия начался туман. Лошади не смогли при плохой видимости сориентироваться на дороге, люди тоже. В результате они заблудились. Их по следам от саней и копыт нашли спецслужбы и проводили до дома, пишет Ural Mash.
Ранее в Свердловской области обнаружили плывущих на льдине рыбаков и собаку.