На дорогах Свердловской области выросло количество ДТП за год

Posted 17 января, 06:47
Published 17 января, 06:47
Modified 17 января, 06:49
Updated 17 января, 06:49
Так, в минувшем году на Серовском тракте произошло 19 аварий, в которых погибли четыре человека и 19 человек пострадали. Всего на свердловских трассах пострадали 93 человека и 11 человек скончались, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
С начала нового года на вышеуказанной трассе случилось три ДТП, в результате которых четыре человека скончались, 11 человек пострадали. 5 человек из пострадавших — дети. Основная причина данных ЧП — выезд на встречную полосу.
Напомним, 16 января 2025 года на Серовском тракте случилась массовая авария, в которой пострадали 6 человек.