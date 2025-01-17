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Posted 17 января, 06:47

Published 17 января, 06:47

Modified 17 января, 06:49

Updated 17 января, 06:49

На дорогах Свердловской области выросло количество ДТП за год

На дорогах Свердловской области выросло количество ДТП за год

17 января 2025, 06:47
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
На трассах в Свердловской области выросло количество ДТП в 2024 году.

Так, в минувшем году на Серовском тракте произошло 19 аварий, в которых погибли четыре человека и 19 человек пострадали. Всего на свердловских трассах пострадали 93 человека и 11 человек скончались, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

С начала нового года на вышеуказанной трассе случилось три ДТП, в результате которых четыре человека скончались, 11 человек пострадали. 5 человек из пострадавших — дети. Основная причина данных ЧП — выезд на встречную полосу.

Напомним, 16 января 2025 года на Серовском тракте случилась массовая авария, в которой пострадали 6 человек.

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