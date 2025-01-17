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Posted 17 января, 12:38

Published 17 января, 12:38

Modified 17 января, 12:40

Updated 17 января, 12:40

Не греча и не картошка: новый гарнир бьет рекорды популярности — врачи одобряют

Не греча и не картошка: новый гарнир бьет рекорды популярности — врачи одобряют

17 января 2025, 12:38
Фото: Photo by Mustafa akın on Unsplash.
Рубрика
Еда и напитки
Прежних фаворитов на столах россиян вытесняет новый гарнир — булгур. Чем он полезен, почему он стал так популярен в последнее время, и в чем его преимущество перед традиционными блюдами?

Булгур довольно долго оставался в тени своих «коллег» — риса, картошки и гречки. Сейчас его популярность достигла новых высот, и не только среди приверженцев здорового питания. Пачки булгура все чаще появляются на полках супермаркетов, а рецепты на его основе захватывают внимание в социальных сетях. В чем же секрет?

Булгур получают из твердых сортов пшеницы, пропаривая зерна и дробя их на мелкие фракции. Его уникальные свойства прославились благодаря богатому составу и универсальности.

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  • Пищевая ценность. Булгур содержит множество витаминов и минералов — группы B, магний, железо, фосфор. В нем высокий уровень клетчатки, которая улучшает пищеварение и помогает контролировать уровень сахара в крови.
  • Низкий гликемический индекс. Это выигрышное качество делает булгур идеальным выбором для людей, следящих за уровнем глюкозы.
  • Легкость приготовления. В отличие от риса, который можно переварить, или картошки, на чистку которой уходит уйма времени, булгур готовится проще простого. Просто добавьте кипяток, подождите 10-15 минут — и готово!
Белый рис нужно заменить булгуром. Это высококрахмалистый продукт. Его можно есть только в экстремальных ситуациях. Например, когда человек после отравления и нужно вывести токсины. Кроме того, его сначала нужно охладить, чтобы крахмал стал резистентным. Каждый день есть белый рис не стоит даже здоровому человеку, — рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».
  • Низкая калорийность. Булгур обладает умеренной энергетической ценностью, что делает его хорошим выбором для тех, кто хочет оставаться в форме.
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Булгур покорил как приверженцев ЗОЖ, так и знатоков вкусной, но простой еды. Каши, салаты, гарниры, даже десерты — все это легко приготовить из крупы. Булгур содержит медленные углеводы, которые перевариваются дольше, чем быстрые углеводы из картошки. Диетологи часто рекомендуют булгур. Его употребляют спортсмены, беременные, диабетики и те, кто худеет.

Также в булгуре содержится десять процентов белка. Это достаточно высокий показатель для крупы, — отметила Елена Соломатина.

Пожалуй, единственный минус этого уникального продукта — наличие глютена, поэтому его не следует употреблять людям с аллергией на это вещество.

Ранее эксперты рассказали, нужно ли замачивать крупы перед варкой.

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