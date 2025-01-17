Не греча и не картошка: новый гарнир бьет рекорды популярности — врачи одобряют

Posted 17 января, 12:38
Published 17 января, 12:38
Modified 17 января, 12:40
Updated 17 января, 12:40
Булгур довольно долго оставался в тени своих «коллег» — риса, картошки и гречки. Сейчас его популярность достигла новых высот, и не только среди приверженцев здорового питания. Пачки булгура все чаще появляются на полках супермаркетов, а рецепты на его основе захватывают внимание в социальных сетях. В чем же секрет?
Булгур получают из твердых сортов пшеницы, пропаривая зерна и дробя их на мелкие фракции. Его уникальные свойства прославились благодаря богатому составу и универсальности.
Белый рис нужно заменить булгуром. Это высококрахмалистый продукт. Его можно есть только в экстремальных ситуациях. Например, когда человек после отравления и нужно вывести токсины. Кроме того, его сначала нужно охладить, чтобы крахмал стал резистентным. Каждый день есть белый рис не стоит даже здоровому человеку, — рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».
Булгур покорил как приверженцев ЗОЖ, так и знатоков вкусной, но простой еды. Каши, салаты, гарниры, даже десерты — все это легко приготовить из крупы. Булгур содержит медленные углеводы, которые перевариваются дольше, чем быстрые углеводы из картошки. Диетологи часто рекомендуют булгур. Его употребляют спортсмены, беременные, диабетики и те, кто худеет.
Также в булгуре содержится десять процентов белка. Это достаточно высокий показатель для крупы, — отметила Елена Соломатина.
Пожалуй, единственный минус этого уникального продукта — наличие глютена, поэтому его не следует употреблять людям с аллергией на это вещество.
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