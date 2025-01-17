Не греча и не картошка: новый гарнир бьет рекорды популярности — врачи одобряют

Булгур довольно долго оставался в тени своих «коллег» — риса, картошки и гречки. Сейчас его популярность достигла новых высот, и не только среди приверженцев здорового питания. Пачки булгура все чаще появляются на полках супермаркетов, а рецепты на его основе захватывают внимание в социальных сетях. В чем же секрет?