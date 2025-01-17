«Не набирайте крещенскую воду литрами». Как правильно хранить святыню дома

Posted 17 января, 13:27
Published 17 января, 13:27
Modified 17 января, 13:29
Updated 17 января, 13:29
Лучше всего использовать стеклянную бутылку или банку с герметичной крышкой. Это предотвратит испарение и загрязнение воды. Если используется пластиковая тара (например, бутылка от покупной воды), важно, чтобы она была чистой и качественной, но длительно хранить Крещенскую воду в пластике не рекомендуется. Перед тем как налить святую воду, тщательно промойте емкость и хорошо ее высушите.
Прийти в храм нужно с одной небольшой бутылкой — этого будет вполне достаточно, чтобы не затруднять работу служителей храма и священников. Дело в том, что в храмах святая вода доступна в любое время.
Не существует прибора, способного в градусах святости отличить крещенскую воду от святой. Крещенская вода занимает какое-то особое место в, скажем так, обрядовой жизни. Просто по факту того, что эта вода освящается всего два дня в году, она выделяется особенным образом, считается обособленной и не приравнивается к святой воде. Но нет никаких параметров, по которым можно было бы определить, чем крещенская вода лучше святой, в чем отличия. Это такая же самая святая вода, только она приурочена к конкретному празднику, — пишет православный журнал «Фома» со ссылкой на мнение священников Димитрия Барицкого и Андрея Ефанова.
Храните святую воду в сухом, чистом и темном месте. Прямого солнечного света следует избегать, так как он может повлиять на структуру воды. Не ставьте сосуд рядом с бытовой химией, мусором или другими загрязнителями.
Оптимальная температура — комнатная. Держите воду в помещении, где отсутствуют резкие перепады температуры. Крещенская вода — это святыня, поэтому относитесь к ней нужно с почтением. Желательно поставить бутылку с водой рядом с домашним иконостасом или в особом месте, отведенном для святынь.
Крещенская вода обычно остается свежей и пригодной для использования на протяжении долгого времени — иногда даже годами, так как она считается благодатной и не портится. Однако если вода все же поменяла вкус, выливать ее в канализацию нельзя. Используйте ее, например, для ухода за иконами, окропления дома или полива комнатных растений.
Ранее стало известно, какой будет погода на Крещение Господне в Нижнем Тагиле.