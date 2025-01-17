«Не набирайте крещенскую воду литрами». Как правильно хранить святыню дома

Крещенская вода обычно остается свежей и пригодной для использования на протяжении долгого времени — иногда даже годами, так как она считается благодатной и не портится. Однако если вода все же поменяла вкус, выливать ее в канализацию нельзя. Используйте ее, например, для ухода за иконами, окропления дома или полива комнатных растений.