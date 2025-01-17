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Posted 17 января, 13:27

Published 17 января, 13:27

Modified 17 января, 13:29

Updated 17 января, 13:29

Священники РПЦ рассказали, стоит ли набирать крещенскую воду литрами

«Не набирайте крещенскую воду литрами». Как правильно хранить святыню дома

17 января 2025, 13:27
Фото: 1MI.

Священники РПЦ рассказали, стоит ли набирать крещенскую воду литрами

Рубрика
Еда и напитки
Крещенская вода, освященная в праздник Крещения Господня, считается особой святыней в православной традиции. Хранить ее нужно с особым уважением и вниманием.

Во что наливать крещенскую воду

Лучше всего использовать стеклянную бутылку или банку с герметичной крышкой. Это предотвратит испарение и загрязнение воды. Если используется пластиковая тара (например, бутылка от покупной воды), важно, чтобы она была чистой и качественной, но длительно хранить Крещенскую воду в пластике не рекомендуется. Перед тем как налить святую воду, тщательно промойте емкость и хорошо ее высушите.

Стоит ли набирать воду в больших количествах?

Прийти в храм нужно с одной небольшой бутылкой — этого будет вполне достаточно, чтобы не затруднять работу служителей храма и священников. Дело в том, что в храмах святая вода доступна в любое время.

Не существует прибора, способного в градусах святости отличить крещенскую воду от святой. Крещенская вода занимает какое-то особое место в, скажем так, обрядовой жизни. Просто по факту того, что эта вода освящается всего два дня в году, она выделяется особенным образом, считается обособленной и не приравнивается к святой воде. Но нет никаких параметров, по которым можно было бы определить, чем крещенская вода лучше святой, в чем отличия. Это такая же самая святая вода, только она приурочена к конкретному празднику, — пишет православный журнал «Фома» со ссылкой на мнение священников Димитрия Барицкого и Андрея Ефанова.
Есть поверье, что в Крещение святой становится любая, даже водопроводная вода
Есть поверье, что в Крещение святой становится любая, даже водопроводная вода. Фото: 1MI

Как хранить святую воду

Храните святую воду в сухом, чистом и темном месте. Прямого солнечного света следует избегать, так как он может повлиять на структуру воды. Не ставьте сосуд рядом с бытовой химией, мусором или другими загрязнителями.

Оптимальная температура — комнатная. Держите воду в помещении, где отсутствуют резкие перепады температуры. Крещенская вода — это святыня, поэтому относитесь к ней нужно с почтением. Желательно поставить бутылку с водой рядом с домашним иконостасом или в особом месте, отведенном для святынь.

Срок хранения крещенской воды

Крещенская вода обычно остается свежей и пригодной для использования на протяжении долгого времени — иногда даже годами, так как она считается благодатной и не портится. Однако если вода все же поменяла вкус, выливать ее в канализацию нельзя. Используйте ее, например, для ухода за иконами, окропления дома или полива комнатных растений.

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#Дарья Бобровицкая#Православие#Хранение#КЦ#Еда и напитки#Крещенская вода#Праздник Крещения Господня#Благодатная вода
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