Ни шашлыков, ни репутации: тагильчанку осудили за насилие над полицейским на пикнике

Posted 17 января, 16:15
Published 17 января, 16:15
Modified 17 января, 16:17
Updated 17 января, 16:17
Пикник на берегу водоема, который в итоге закончился грандиозным скандалом, две подруги организовали летом. Они жарили шашлыки и выпивали, однако в какой-то момент дно мангала выпало, шашлыки и горящие угли упали на землю, рассказали в региональном СУ СК России.
Другие отдыхающие сделали тагильчанкам замечание о нарушении противопожарного режима и общественного порядка. Возник конфликт, на место вызвали наряд, который доставил женщин в отделение.
Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, одна из них начала нецензурно выражаться, оскорблять сотрудников, а затем и полезла в драку.
В итоге дело передали в Следственный комитет, а тагильчанка получила судимость.
Ранее в Североуральске судимый рецидивист напал на фельдшера скорой помощи и проломил ей голову чемоданом.