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Posted 17 января, 16:15

Published 17 января, 16:15

Modified 17 января, 16:17

Updated 17 января, 16:17

Тагильчанка заработала условный срок из-за недожаренных шашлыков

Ни шашлыков, ни репутации: тагильчанку осудили за насилие над полицейским на пикнике

17 января 2025, 16:15
Фото: Изображение Midjourney.

Тагильчанка заработала условный срок из-за недожаренных шашлыков

В Нижнем Тагиле женщина получила год условно за конфликт с полицией. Она рассердилась, что стражи порядка помешали ей жарить шашлыки и выпивать на природе.

Пикник на берегу водоема, который в итоге закончился грандиозным скандалом, две подруги организовали летом. Они жарили шашлыки и выпивали, однако в какой-то момент дно мангала выпало, шашлыки и горящие угли упали на землю, рассказали в региональном СУ СК России.

Другие отдыхающие сделали тагильчанкам замечание о нарушении противопожарного режима и общественного порядка. Возник конфликт, на место вызвали наряд, который доставил женщин в отделение.

Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, одна из них начала нецензурно выражаться, оскорблять сотрудников, а затем и полезла в драку.

В итоге дело передали в Следственный комитет, а тагильчанка получила судимость.

Ранее в Североуральске судимый рецидивист напал на фельдшера скорой помощи и проломил ей голову чемоданом.

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