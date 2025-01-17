Ни шашлыков, ни репутации: тагильчанку осудили за насилие над полицейским на пикнике

Пикник на берегу водоема, который в итоге закончился грандиозным скандалом, две подруги организовали летом. Они жарили шашлыки и выпивали, однако в какой-то момент дно мангала выпало, шашлыки и горящие угли упали на землю, рассказали в региональном СУ СК России.