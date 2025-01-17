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Posted 17 января, 06:20

Published 17 января, 06:20

Modified 17 января, 06:46

Updated 17 января, 06:46

Фестиваль в Харбине

«Оживший лед Харбина»: невьянцы взяли 3 место на конкурсе снежных скульптур в Китае

17 января 2025, 06:20
Фото: Кирилл Баталов. tagilcity.ru. Фестиваль в Харбине

Уральцы привезли «бронзу» с международного конкурса снежной скульптуры

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Гордость Нижнего Тагила
Команда уральских мастеров привезла третье место с международного фестиваля льда и снега, проходящего в китайском городе Харбин. О задумке, путешествии и отношении к русским — редакции TagilCity.ru рассказал участник творческой команды из Невьянска Кирилл Баталов.

Конкурс в Харбине, впервые проведенный в 1963 году, является одним из самых представительных в мире. Если быть точнее, его можно смело отнести к четверке самых крупных подобных событий: другие проходят в японском Саппоро, Норвегии и Канаде. Ежегодно Харбин собирает лучших скульпторов с разных уголков страны. В 2025 году на фестиваль были отобраны 22 команды из 10 стран мира. В эти дни в Китай активно едут и туристы — ежегодно насчитывают более 18 миллионов человек из разных стран. Доход с фестиваля приносит Китаю более 4 миллиардов долларов.

Оживший лед Харбина
Оживший лед Харбина
Оживший лед Харбина
Оживший лед Харбина
Оживший лед Харбина
Оживший лед Харбина
Оживший лед Харбина
Оживший лед Харбина. Фото: Кирилл Баталов
Мы бок о бок работали с художниками из разных стран — с Эквадора, индусы были, испанцы. В основном участвовали команды из четырех человек. Мы были втроем. Было очень дружно, рядом с нами работали испанцы, мы с ними на ломаном английском общались. К русским относились хорошо, никаких проблем не было, — рассказывает TagilCity.ru Кирилл Баталов.

Погодные условия — суровые, но для уральцев вполне привычные, несмотря на нынешнюю теплую зиму. В Харбине зимой держится в среднем 16 градусов, но иногда столбик термометра опускается до -38 градусов Цельсия.

Очень понравилось путешествие. Правда перелет у нас долгий получился: летели Екатеринбург — Новосибирск — Пекин — Харбин. Обратно также, только через Иркутск. Сам фестиваль проходил с 6–9 января, три с половиной рабочих дня, потом — подведение итогов. 10 числа мы уехали в Пекин, там погуляли, посмотрели основные достопримечательности. Харбин сам по себе очень прикольный город. Было холодно — до тридцати градусов доходило. Жили в большой крутой гостинице неподалеку от парка, где гигантские ледовые архитектурные сооружения. Вернулись домой 14-го числа, — делится Кирилл.
Уральские скульпторы в Китае
Уральские скульпторы в Китае
Уральские скульпторы в Китае
Уральские скульпторы в Китае
Уральские скульпторы в Китае
Уральские скульпторы в Китае. Фото: Кирилл Баталов

Кирилл, уроженец Нижнего Тагила, но проживающий в Невьянске, по традиции участвовал в конкурсе со своим отцом — Валерием Баталовым. Заявку на команду из трех человек подавали вместе с другом Баталовых — скульптором Маратом Габдрахмановым из Актюбинска (Казахстан). Он, кстати, является автором многих работ, созданных в Нижнем Тагиле, одной из последних является скульптура к 100-летию Булата Окуджавы, принесшая Марату победу на тематическом симпозиуме.

Оживший лед Харбина
Оживший лед Харбина
Оживший лед Харбина
Оживший лед Харбина. Фото: Кирилл Баталов

Название работы, которую уральские художники представили в Китае, — «Любовь и озеро». Это четырехметровая по высоте и трехметровая по ширине фигура женщины и мужчины в крепких объятьях.

Масштабы скульптур на этом фестивале восхищают: художники возводят рекордные строения. К примеру, в книгу рекордов Гиннеса вошло снежное воплощение Ниагарского водопада и Берингова пролива длиной 250 метров и высотой 8,5 метров.

Оживший лед Харбина
Оживший лед Харбина
Оживший лед Харбина
Оживший лед Харбина
Оживший лед Харбина
Оживший лед Харбина
Оживший лед Харбина
Оживший лед Харбина
Оживший лед Харбина. Фото: Кирилл Баталов

Художники надеются, что в следующем году попадут на этот же фестиваль и поучаствуют не только в состязании снежных скульптур, но и ледовых. В этом году приехать на «лед» не удалось из-за плотной работы в Санкт-Петербурге. Там уральцы возводили ледовую галерею, состоящую из четырнадцати скульптур. Вместе с талантливыми уральцами в северной столице России работали еще порядка 20 профессиональных скульпторов.

Для Кирилла создание скульптур — хобби. В основное время от трудится в Невьянске:

Благо, отпуск большой: есть возможность зимой покататься, посмотреть, поучаствовать.

19 января Кирилл Баталов улетает в Мурманскую область на Кольский полуостров. Там в городе Кировск пройдет традиционный конкурс «Снеголед». Он также является довольно масштабным и проводится ежегодно, собирая лучших художников со всей России. Организатор конкурса — центр «Снежная деревня», основанный в 2008 году. Другое подобное событие, проходящее там же, — «Бешеная пила». Из названия можно догадаться, что главное здесь — скорость. Скульпторы за полтора часа создают невероятные работы, которые также оценивает жюри. Интересно, что из-за месторасположения снежная деревня работает до самого мая.

«Для художников это способ заявить о своей причастности к региону»
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