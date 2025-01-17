«Оживший лед Харбина»: невьянцы взяли 3 место на конкурсе снежных скульптур в Китае

Posted 17 января, 06:20
Published 17 января, 06:20
Modified 17 января, 06:46
Updated 17 января, 06:46
Конкурс в Харбине, впервые проведенный в 1963 году, является одним из самых представительных в мире. Если быть точнее, его можно смело отнести к четверке самых крупных подобных событий: другие проходят в японском Саппоро, Норвегии и Канаде. Ежегодно Харбин собирает лучших скульпторов с разных уголков страны. В 2025 году на фестиваль были отобраны 22 команды из 10 стран мира. В эти дни в Китай активно едут и туристы — ежегодно насчитывают более 18 миллионов человек из разных стран. Доход с фестиваля приносит Китаю более 4 миллиардов долларов.
Мы бок о бок работали с художниками из разных стран — с Эквадора, индусы были, испанцы. В основном участвовали команды из четырех человек. Мы были втроем. Было очень дружно, рядом с нами работали испанцы, мы с ними на ломаном английском общались. К русским относились хорошо, никаких проблем не было, — рассказывает TagilCity.ru Кирилл Баталов.
Погодные условия — суровые, но для уральцев вполне привычные, несмотря на нынешнюю теплую зиму. В Харбине зимой держится в среднем 16 градусов, но иногда столбик термометра опускается до -38 градусов Цельсия.
Очень понравилось путешествие. Правда перелет у нас долгий получился: летели Екатеринбург — Новосибирск — Пекин — Харбин. Обратно также, только через Иркутск. Сам фестиваль проходил с 6–9 января, три с половиной рабочих дня, потом — подведение итогов. 10 числа мы уехали в Пекин, там погуляли, посмотрели основные достопримечательности. Харбин сам по себе очень прикольный город. Было холодно — до тридцати градусов доходило. Жили в большой крутой гостинице неподалеку от парка, где гигантские ледовые архитектурные сооружения. Вернулись домой 14-го числа, — делится Кирилл.
Кирилл, уроженец Нижнего Тагила, но проживающий в Невьянске, по традиции участвовал в конкурсе со своим отцом — Валерием Баталовым. Заявку на команду из трех человек подавали вместе с другом Баталовых — скульптором Маратом Габдрахмановым из Актюбинска (Казахстан). Он, кстати, является автором многих работ, созданных в Нижнем Тагиле, одной из последних является скульптура к 100-летию Булата Окуджавы, принесшая Марату победу на тематическом симпозиуме.
Название работы, которую уральские художники представили в Китае, — «Любовь и озеро». Это четырехметровая по высоте и трехметровая по ширине фигура женщины и мужчины в крепких объятьях.
Масштабы скульптур на этом фестивале восхищают: художники возводят рекордные строения. К примеру, в книгу рекордов Гиннеса вошло снежное воплощение Ниагарского водопада и Берингова пролива длиной 250 метров и высотой 8,5 метров.
Художники надеются, что в следующем году попадут на этот же фестиваль и поучаствуют не только в состязании снежных скульптур, но и ледовых. В этом году приехать на «лед» не удалось из-за плотной работы в Санкт-Петербурге. Там уральцы возводили ледовую галерею, состоящую из четырнадцати скульптур. Вместе с талантливыми уральцами в северной столице России работали еще порядка 20 профессиональных скульпторов.
Для Кирилла создание скульптур — хобби. В основное время от трудится в Невьянске:
Благо, отпуск большой: есть возможность зимой покататься, посмотреть, поучаствовать.
19 января Кирилл Баталов улетает в Мурманскую область на Кольский полуостров. Там в городе Кировск пройдет традиционный конкурс «Снеголед». Он также является довольно масштабным и проводится ежегодно, собирая лучших художников со всей России. Организатор конкурса — центр «Снежная деревня», основанный в 2008 году. Другое подобное событие, проходящее там же, — «Бешеная пила». Из названия можно догадаться, что главное здесь — скорость. Скульпторы за полтора часа создают невероятные работы, которые также оценивает жюри. Интересно, что из-за месторасположения снежная деревня работает до самого мая.