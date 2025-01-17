«Оживший лед Харбина»: невьянцы взяли 3 место на конкурсе снежных скульптур в Китае

Конкурс в Харбине, впервые проведенный в 1963 году, является одним из самых представительных в мире. Если быть точнее, его можно смело отнести к четверке самых крупных подобных событий: другие проходят в японском Саппоро, Норвегии и Канаде. Ежегодно Харбин собирает лучших скульпторов с разных уголков страны. В 2025 году на фестиваль были отобраны 22 команды из 10 стран мира. В эти дни в Китай активно едут и туристы — ежегодно насчитывают более 18 миллионов человек из разных стран. Доход с фестиваля приносит Китаю более 4 миллиардов долларов.