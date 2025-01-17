Оживший лед, рейды ГАИ, детская больница в Тагиле, подарок мэра и недожаренный шашлык

Свердловчане стали третьими на престижном конкурсе снежной скульптуры, который проходил в китайском Харбине. Жюри покорила работа уральцев «Любовь и озеро». Это скульптура высотой четыре метра, которая представляет собой мужчину и женщину, сплетенных в объятиях. В планах художников — участие в номинации «Ледовая скульптура» в следующем году.