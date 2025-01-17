Оживший лед, рейды ГАИ, детская больница в Тагиле, подарок мэра и недожаренный шашлык

Posted 17 января, 17:24
Published 17 января, 17:24
Modified 17 января, 17:26
Updated 17 января, 17:26
Свердловчане стали третьими на престижном конкурсе снежной скульптуры, который проходил в китайском Харбине. Жюри покорила работа уральцев «Любовь и озеро». Это скульптура высотой четыре метра, которая представляет собой мужчину и женщину, сплетенных в объятиях. В планах художников — участие в номинации «Ледовая скульптура» в следующем году.
В выходные на улицы Нижнего Тагила выйдут патрули ГАИ. Правоохранители будут выявлять нарушителей ПДД, а в зоне особого контроля — нетрезвые водители за рулем. Усиленные рейды безопасности проходят в городе из-за большого количества ДТП.
Тагильские депутаты просят губернатора Евгения Куйвашева ходатайствовать о включении строительства детской многопрофильной больницы в городе в нацпроект «Здоровье». Это учреждение необходимо Нижнему Тагилу — оно сможет обслуживать более 135 тысяч детей.
Мэр Владислав Пинаев поучаствовал в новогодней акции «Елка желаний» и сделал подарок 14-летней Алине, дочери участника СВО, которая не пожелала чего-то конкретного, а попросила о сюрпризе. Градоначальник решил организовать для школьницы и ее семьи экскурсии по тагильским театрам. Алина познакомилась с закулисьем и посмотрела спектакли.
Летний пикник с алкоголем и шашлыками обернулся настоящей головной болью для жительницы Нижнего Тагила. Она не смогла поесть мяса, чуть не устроила большой природный пожар, угодила в участок и и заработала срок за нападение на полицейского.