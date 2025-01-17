tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 17:24

Published 17 января, 17:24

Modified 17 января, 17:26

Updated 17 января, 17:26

Оживший лед, рейды ГАИ, детская больница в Тагиле, подарок мэра и недожаренный шашлык

Оживший лед, рейды ГАИ, детская больница в Тагиле, подарок мэра и недожаренный шашлык

17 января 2025, 17:24
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Уральцы стали третьими на конкурсе снежных скульптур в Китае. ГАИ в Тагиле будет усиленно ловить пьяных и нарушителей. Депутаты просят губернатора Куйвашева посодействовать в строительстве детской многопрофильной больницы. Мэр Пинаев исполнил новогоднее желание дочки участника СВО.

Свердловчане стали третьими на престижном конкурсе снежной скульптуры, который проходил в китайском Харбине. Жюри покорила работа уральцев «Любовь и озеро». Это скульптура высотой четыре метра, которая представляет собой мужчину и женщину, сплетенных в объятиях. В планах художников — участие в номинации «Ледовая скульптура» в следующем году.

«Оживший лед Харбина»: невьянцы взяли 3 место на конкурсе снежных скульптур в Китае
Узнать подробнее

В выходные на улицы Нижнего Тагила выйдут патрули ГАИ. Правоохранители будут выявлять нарушителей ПДД, а в зоне особого контроля — нетрезвые водители за рулем. Усиленные рейды безопасности проходят в городе из-за большого количества ДТП.

Много ДТП: усиленные рейды ГИБДД пройдут в Нижнем Тагиле в выходные дни
Узнать подробнее

Тагильские депутаты просят губернатора Евгения Куйвашева ходатайствовать о включении строительства детской многопрофильной больницы в городе в нацпроект «Здоровье». Это учреждение необходимо Нижнему Тагилу — оно сможет обслуживать более 135 тысяч детей.

Депутаты Тагила готовят обращение из-за детской многопрофильной больницы
Узнать подробнее

Мэр Владислав Пинаев поучаствовал в новогодней акции «Елка желаний» и сделал подарок 14-летней Алине, дочери участника СВО, которая не пожелала чего-то конкретного, а попросила о сюрпризе. Градоначальник решил организовать для школьницы и ее семьи экскурсии по тагильским театрам. Алина познакомилась с закулисьем и посмотрела спектакли.

Мэр Нижнего Тагила исполнил мечту дочери участника СВО
Узнать подробнее

Летний пикник с алкоголем и шашлыками обернулся настоящей головной болью для жительницы Нижнего Тагила. Она не смогла поесть мяса, чуть не устроила большой природный пожар, угодила в участок и и заработала срок за нападение на полицейского.

Ни шашлыков, ни репутации: тагильчанку осудили за насилие над полицейским на пикнике
Узнать подробнее
Читайте также:
ДТП, загадочные места Тагила, похищение школьника и компании-должникиХоккеисты, танк и авария под Новый год: громкие ДТП в Свердловской области в 2024Новый статус Нижнего Тагила, ремонт бомбоубежища, открытие детсада и подарок сенатора
#Дарья Бобровицкая#Общество#Культура#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Больница#Пожар#ДТП#Свердловская область#Строительство#ГАИ#Владислав Пинаев#Губернатор#Китай#Шашлык#Условный срок#Мечта#Правоохранители#Екатеринбург#Нижнетагильская гордума#Нацпроект#Пьяные водители#Елка желаний#Конкурс снежных скульптур
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика