Переезд на Тагилстрое в Нижнем Тагиле временно закрыт

Posted 17 января, 08:17
Published 17 января, 08:17
Modified 17 января, 08:19
Updated 17 января, 08:19
По словам очевидицы, о причине временного закрытия переезда в настоящий момент неизвестно, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Неизвестно и насколько долго, нигде нет никаких объявлений о перекрытии, — говорит тагильчанка.
Водителям порекомендовали заранее выбирать дороги для объезда, чтобы не попасть в пробку.
Напомним, 17 октября 2024 года в Нижнем Тагиле на Индустриальной улице перекрыли переезд из-за ремонтных работ.