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Posted 17 января, 08:17

Published 17 января, 08:17

Modified 17 января, 08:19

Updated 17 января, 08:19

Переезд на Тагилстрое в Нижнем Тагиле временно закрыт

Переезд на Тагилстрое в Нижнем Тагиле временно закрыт

17 января 2025, 08:17
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле закрыли переезд на Балакинской улице 17 января 2025 года.

По словам очевидицы, о причине временного закрытия переезда в настоящий момент неизвестно, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Неизвестно и насколько долго, нигде нет никаких объявлений о перекрытии, — говорит тагильчанка.

Водителям порекомендовали заранее выбирать дороги для объезда, чтобы не попасть в пробку.

Напомним, 17 октября 2024 года в Нижнем Тагиле на Индустриальной улице перекрыли переезд из-за ремонтных работ.

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