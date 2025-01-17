Переезд на Тагилстрое в Нижнем Тагиле временно закрыт

Напомним, 17 октября 2024 года в Нижнем Тагиле на Индустриальной улице перекрыли переезд из-за ремонтных работ.

Водителям порекомендовали заранее выбирать дороги для объезда, чтобы не попасть в пробку.

По словам очевидицы, о причине временного закрытия переезда в настоящий момент неизвестно, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

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