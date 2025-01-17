«Почта России» и РЖД запускают расширение сервиса почтовых контейнерных поездов

Сотрудничество нацелено на внедрение передовых технологий и расширение географии перевозок по главным направлениям. Например, одной из основных задач на 2025 год считается расширение использования технологии «грузовой конструктор». Она дает возможность оперативного отцепления и прицепления фитинговых платформ с контейнерами в пути следования на крупных станциях. Это помогает существенно ускорить доставку почтовых и коммерческих грузов. Все поезда идут по специально созданному расписанию, пишет newizv.ru.