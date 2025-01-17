«Почта России» и РЖД запускают расширение сервиса почтовых контейнерных поездов

Posted 17 января, 17:49
Published 17 января, 17:49
Modified 17 января, 17:53
Updated 17 января, 17:53
Сотрудничество нацелено на внедрение передовых технологий и расширение географии перевозок по главным направлениям. Например, одной из основных задач на 2025 год считается расширение использования технологии «грузовой конструктор». Она дает возможность оперативного отцепления и прицепления фитинговых платформ с контейнерами в пути следования на крупных станциях. Это помогает существенно ускорить доставку почтовых и коммерческих грузов. Все поезда идут по специально созданному расписанию, пишет newizv.ru.
Новые маршруты охватывают направления от Ворсино (Калужская область) до Иркутска, от Люберец (Московская область) до Угловой (Приморский край) и другие варианты. К тому же имеются планы на запуск международного маршрута Хуньчунь (КНР) — Москва.
По информации Михаила Волкова, благодаря сотрудничеству с РЖД компания сумела значительно развить железнодорожные почтовые перевозки. В сентябре стало известно о старте нового системного проекта по ускоренной логистике сборных грузов с Дальнего Востока.
«Уверен, объединив усилия, мы сможем занять значимую долю на рынке логистики в этом секторе», — рассказал Михаил Волков.
В 2023 году начал работу совместный проектный офис, который подготовил более 20 инициатив, включая запуск новых трансграничных маршрутов, ускорение доставки крупногабаритных грузов и внедрение цифровых платформ для комфорта клиентов.
В качестве одного из успешных проектов известен запуск железнодорожного маршрута для международных отправлений между китайским городом Хуньчунь и российскими городами Владивосток и Новосибирск. А в 2024 году компании также обеспечили внедрение сервиса доставки крупногабаритных грузов из Уссурийска в Москву почтовыми вагонами.
Как рассказал гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, обе сотрудничающие компании обладают большими ресурсами. Объединяя возможности, они добиваются впечатляющего мультипликативного эффекта. При этом взаимодействие опирается на самые современные цифровые платформы.