Под Екатеринбургом найден зарезанным криминальный колдун-знахарь

Когда мужчину нашли, он был еще жив и находился в сознании, при этом в нетрезвом состоянии. Его отвезли в больницу. Он рассказал медикам, что сам наткнулся на нож. Через несколько дней его ввели в кому, а вскоре он умер, пишет Е1.