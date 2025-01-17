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Posted 17 января, 03:23

Published 17 января, 03:23

Modified 17 января, 03:25

Updated 17 января, 03:25

Под Екатеринбургом найден зарезанным криминальный колдун-знахарь

Под Екатеринбургом найден зарезанным криминальный колдун-знахарь

17 января 2025, 03:23
Фото: 1MI.
В Березовском зарезали ножом знахаря Лешу Колдуна, который имел связи с криминальными группировками.

Когда мужчину нашли, он был еще жив и находился в сознании, при этом в нетрезвом состоянии. Его отвезли в больницу. Он рассказал медикам, что сам наткнулся на нож. Через несколько дней его ввели в кому, а вскоре он умер, пишет Е1.

По словам его жены, умерший незадолго до происшествия на протяжении нескольких дней подряд употреблял алкоголь. В СК возбудили уголовное дело. Фигурантов пока нет.

Известно, что в праздничные дни мужчину поздравляли его знакомые. Последними были бывший криминальный авторитет Андрей Овчинников и его водитель, которые приехали к нему поздравить, однако хозяин был пьян. Поэтому они быстро уехали.

Напомним, в Екатеринбурге пожилая женщина убила ножом своего сожителя во время ссоры. Ее приговорили к пяти годам тюрьмы.

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