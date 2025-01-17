Шок, скачок давления и потеря сознания: чем опасно купание в проруби

Posted 17 января, 09:05
Published 17 января, 09:05
Modified 17 января, 09:05
Updated 17 января, 09:05
Первое и самое очевидное последствие — это переохлаждение организма. Когда вы входите в холодную воду, ваше тело теряет тепло, что может привести к обморожению. Это особенно опасно для людей, которые не умеют правильно оценивать свои возможности и рискуют провести в воде больше времени, чем нужно.
Первыми признаками являются озноб, слабость и снижение температуры тела. Необходимо сразу прекратить купание и принять меры для согревания организма — сухое тепло, горячий сладкий чай.
При купании в проруби необходимо соблюдать нормы безопасности и брать во внимание особенности своего организма, наличие хронических заболеваний и предрасположенность к ним. Особенно будет полезно выслушать рекомендации врача. Купание в проруби одного человека может взбодрить, а у другого вызвать целый ряд заболеваний.
Экстремально низкая температура воды в сочетании с холодным воздухом у неподготовленного организма может вызвать холодовой шок. Во время такого шока происходит рефлекторная остановка дыхания, спазм дыхательных мышц, гибель клеток почек, резкое сужение периферических кровеносных сосудов, за счет этого происходит резкая централизация кровообращения и скачок артериального давления, увеличение сердечного ритма, выброс адреналина, — рассказал специально для TagilCity.ru Евгений Никифоров, врач анестезиолог-реаниматолог.
Подобная реакция организма, как ее описал Евгений Никифоров, опасна для тех, кто страдает заболеваниями сердца и сосудов. Людям с заболеваниями сердца и высоким артериальным давлением следует быть особенно осторожными при погружении в ледяную воду, обязательно проконсультироваться со своим врачом.
У неподготовленного человека из-за реакции организма на холодовой шок может случиться инсульт или инфаркт — это так называемые сердечно-сосудистые катастрофы. Если вовремя не оказать медицинскую помощь, человек рискует остаться инвалидом или погибнуть прямо в воде.
По это причине в первые дни после праздника Крещение Господне в больницах растут случаю обращения граждан, перенесших инфаркт и инсульт. Поэтому, если у вас есть какие-либо сердечные заболевания или вы страдаете от гипертонии, то лучше воздержаться от такого экстремального занятия.
Если вы страдаете теми или иными заболеваниями сердца, то вам точно нельзя нырять в прорубь. Также это касается людей, у которых проблемы с нервной системой, причем не важно с центральной или периферической. Страдает желудочно-кишечный тракт и мочеполовая система? То же самое, нельзя и точка. Если в истории вашей болезни есть записи связанные с эндокринными заболеваниями или воспалительными заболеваниями носоглотки нырять в ледяную прорубь вам также категорически запрещается.
В случае если вы не уверены в своих способностях, лучше не рисковать и остаться на берегу. Купание в проруби может привести к инфекционным заболеваниям. Вода в реках и озерах может быть загрязнена различными микроорганизмами, которые вызывают болезни. Поэтому перед тем как отправиться на купание, следует убедиться в чистоте воды.
Кроме того, многие люди забывают о том, что купание в проруби — это не только физический стресс для организма, но и психологический. Некоторые люди могут испытывать страх или тревогу при мысли о погружении в холодную воду.
С употреблением алкоголя планка собственной самооценки повышается, а самоконтроля — понижается. Человек забывает о мерах предосторожности при нахождении в холодной воде. Риск получить переохлаждение или заболевание возрастает в разы.
Кроме того, после таких резких переохлаждений можно получить развитие болезней почек, вирусные заболевания, воспаления органов дыхания и суставов. И минутное купание в ледяной воде на ледяном воздухе может обернуться длительным лечением полученных заболеваний.
Рефлекторная остановка дыхания может произойти даже у молодых людей, это происходит молниеносно и может привести к потере сознания прямо в воде. Человек начинает тонуть. Чтобы его спасти, счет идет на секунды. Купание в проруби несет свои плюсы только для подготовленного организма. Подготовка — это прежде всего постепенное закаливание. Тактику закаливания поможет подсказать ваш доктор с учетом особенностей вашего организма и возраста. Купание в проруби — это экстремальное занятие, которое требует хорошей физической подготовки и знания своих возможностей. Если вы не уверены в своих силах или страдаете от каких-либо заболеваний, то лучше воздержаться от такого риска. Помните, что ваше здоровье — это самое ценное!