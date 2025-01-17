Шок, скачок давления и потеря сознания: чем опасно купание в проруби

Если вы страдаете теми или иными заболеваниями сердца, то вам точно нельзя нырять в прорубь. Также это касается людей, у которых проблемы с нервной системой, причем не важно с центральной или периферической. Страдает желудочно-кишечный тракт и мочеполовая система? То же самое, нельзя и точка. Если в истории вашей болезни есть записи связанные с эндокринными заболеваниями или воспалительными заболеваниями носоглотки нырять в ледяную прорубь вам также категорически запрещается.