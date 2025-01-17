Стали известны подробности дела о растлении отцом 7-летней дочери в Екатеринбурге

Posted 17 января, 15:45
Published 17 января, 15:45
Modified 17 января, 15:47
Updated 17 января, 15:47
Станислава арестовали в январе 2024 года. Его бывшая супруга обратилась в полицию, когда заметила странности в поведении свей 7-летней дочери: девочка стала очень капризной, часто устраивала истерики. Об этом в интервью «КП — Екатеринбург» рассказала Ольга, мать ребенка.
Она подробно расспросила дочь и выяснила, что отец запирался с ней в комнате и приставал. Такое было и ранее: еще в 2019 году она заметила, что дочь имитирует странные поступательные движения. На вопросы девочка ответила, что так делает папа, когда запрещает ей смотреть мультики.
Женщина поговорила с бывшим мужем, тот сначала признался в совершенном, но потом отказался от своих слов. Свою вину Станислав, суд над которым начался в декабре 2024 года, не признает и сейчас. А его родственники обвиняют экс-супругу в оговоре. Мужчине вменяют 10 эпизодов насилия.
Ранее в Екатеринбурге к 14 годам лишения свободы приговорили отца, надругавшегося над 4-летней дочерью.