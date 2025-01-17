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Posted 17 января, 15:45

Published 17 января, 15:45

Modified 17 января, 15:47

Updated 17 января, 15:47

Екатеринбурженка объяснила, почему обвинила экс-супруга в растлении дочери

Стали известны подробности дела о растлении отцом 7-летней дочери в Екатеринбурге

17 января 2025, 15:45
Фото: Изображение Midjourney.

Екатеринбурженка объяснила, почему обвинила экс-супруга в растлении дочери

35-летний житель Екатеринбурга был арестован по подозрению в педофилии. Его бывшая жена заподозрила неладное, когда заметила странности в поведении дочери.

Станислава арестовали в январе 2024 года. Его бывшая супруга обратилась в полицию, когда заметила странности в поведении свей 7-летней дочери: девочка стала очень капризной, часто устраивала истерики. Об этом в интервью «КП — Екатеринбург» рассказала Ольга, мать ребенка.

Она подробно расспросила дочь и выяснила, что отец запирался с ней в комнате и приставал. Такое было и ранее: еще в 2019 году она заметила, что дочь имитирует странные поступательные движения. На вопросы девочка ответила, что так делает папа, когда запрещает ей смотреть мультики.

Женщина поговорила с бывшим мужем, тот сначала признался в совершенном, но потом отказался от своих слов. Свою вину Станислав, суд над которым начался в декабре 2024 года, не признает и сейчас. А его родственники обвиняют экс-супругу в оговоре. Мужчине вменяют 10 эпизодов насилия.

Ранее в Екатеринбурге к 14 годам лишения свободы приговорили отца, надругавшегося над 4-летней дочерью.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Ребенок#Уголовное дело#Педофил#Педофилия#Подробности#Екатеринбург#Растление
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