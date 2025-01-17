Стали известны подробности дела о растлении отцом 7-летней дочери в Екатеринбурге

Она подробно расспросила дочь и выяснила, что отец запирался с ней в комнате и приставал. Такое было и ранее: еще в 2019 году она заметила, что дочь имитирует странные поступательные движения. На вопросы девочка ответила, что так делает папа, когда запрещает ей смотреть мультики.