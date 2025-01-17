Топить или не топить: действительно ли топленое масло лучше сливочного

Posted 17 января, 15:10
Published 17 января, 15:10
Modified 17 января, 15:12
Updated 17 января, 15:12
Топленое масло имеет более высокую точку дымления (240°C), чем сливочное (177°C). Это значит, что его можно спокойно использовать для жарки, обжаривания и других видов термической обработки, не опасаясь, что масло сгорит или выделит вредные вещества. Сливочное масло содержит молочные белки и воду, которые начинают гореть при более низкой температуре.
Благодаря устранению воды и молочных белков в процессе приготовления, топленое масло становится устойчивым к порче. Его можно хранить при комнатной температуре в закрытом контейнере несколько месяцев без риска прогоркания. Сливочное масло гораздо быстрее портится, особенно без холодильника.
В процессе топления из масла удаляются молочные белки и лактоза, что делает его безопасным для людей с непереносимостью лактозы или аллергией на казеин. Сливочное масло, в отличие от топленого, содержит эти вещества. Топленое масло легко усваивается организмом, поскольку оно состоит преимущественно из полезных для здоровья жирных кислот.
Сливочное масло может содержать примеси, добавки или консерванты (особенно промышленное). Топленое масло, сделанное в домашних условиях, лишено этих компонентов, так как на выходе остается практически чистый молочный жир.
Топленое масло (гхи) можно употреблять не только в пищу, но и в косметических целях. Польза этого продукта распространяется и на состояние волос и кожи. Оно обладает противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами, поэтому на Востоке нередко входит в состав лечебных кремов и мазей, — пишут эксперты портала food.ru.
При правильном использовании топленое масло можно применять в меньших количествах, так как его аромат и вкус более концентрированные. Это делает его расход менее интенсивным в сравнении со сливочным маслом.
Сливочное масло сохраняет свои молочные компоненты (вода, молочный белок, лактоза), из-за чего обладает сливочным, более богатым вкусом и ароматом. Это особенно важно в выпечке, соусах и блюдах, где требуется характерный молочный привкус.
Благодаря своему составу сливочное масло является более мягким и пластичным, что делает его незаменимым компонентом для кремов, масляных коржей или бутербродов.
Кроме того, в сливочном масле сохраняются витамины A, D, E и K, которые частично разрушаются при нагревании и процессе топления.
Таким образом, выбор между сливочным и топленым маслом зависит от цели. Если вы хотите добиться насыщенного вкуса и мягкой текстуры, сливочное масло будет предпочтительнее. Топленое же масло лучше для жарки, здоровья пищеварения (если есть проблемы с лактозой) и рецептов, где нужен стойкий жир.
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Источник: food.ru.