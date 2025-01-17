Топить или не топить: действительно ли топленое масло лучше сливочного

Топленое масло имеет более высокую точку дымления (240°C), чем сливочное (177°C). Это значит, что его можно спокойно использовать для жарки, обжаривания и других видов термической обработки, не опасаясь, что масло сгорит или выделит вредные вещества. Сливочное масло содержит молочные белки и воду, которые начинают гореть при более низкой температуре.