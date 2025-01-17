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Posted 17 января, 04:17

Published 17 января, 04:17

Modified 17 января, 04:19

Updated 17 января, 04:19

Ученика школы в селе в Свердловской области буллят одноклассники

Ученика школы в селе в Свердловской области буллят одноклассники

17 января 2025, 04:17
Фото: Изображение Midjourney.
В селе Черемухово в Свердловской области ученики школы №13 травят и бьют ровесника.

Известно, что нападавшие ударили мальчика кулаком по лицу и коленом в голову. Об этом рассказала депутат Ольга Коптяева после того, как к ней обратилась одна из местных жительниц, пишет 66.ру.

Коптяева опасается, что ребенок в результате избиений может остаться инвалидом. В Следкоме по поручению Александра Бастрыкина организовали проверку.

Напомним, в декабре 2024 года в Екатеринбурге двое учеников гимназии устроили между собой драку.

Дети в школах Свердловской области стали чаще подвергаться буллингу
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