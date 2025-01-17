Ученика школы в селе в Свердловской области буллят одноклассники

Posted 17 января, 04:17
Published 17 января, 04:17
Modified 17 января, 04:19
Updated 17 января, 04:19
Известно, что нападавшие ударили мальчика кулаком по лицу и коленом в голову. Об этом рассказала депутат Ольга Коптяева после того, как к ней обратилась одна из местных жительниц, пишет 66.ру.
Коптяева опасается, что ребенок в результате избиений может остаться инвалидом. В Следкоме по поручению Александра Бастрыкина организовали проверку.
Напомним, в декабре 2024 года в Екатеринбурге двое учеников гимназии устроили между собой драку.