tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 15:10

Published 17 января, 15:10

Modified 17 января, 15:12

Updated 17 января, 15:12

В Алапаевске учитель заставила мальчиков на коленях просить прощения у девочек

В Алапаевске учитель заставила мальчиков на коленях просить прощения у девочек

17 января 2025, 15:10
Фото: 1MI.
В Алапаевске в школе №10 учитель заставила мальчиков-подростков встать на колени.

В алапаевской школе учитель ввела странный способ воспитания детей. Провинившихся педагог ставит на колени перед классом и заставляет просить прощения.

Видео, на котором учитель поставила несколько мальчиков на колени и заставила просить прощения у одной из девочек, опубликовал «Злой Екатеринбург».

Уточняется, что данная информация не подтвержденная.

Напомним, в Екатеринбурге учитель оскорбился из-за мата на доске и показал детям средний палец.

Родители пожаловались на педагога из Индии. Он обзывает школьников Екатеринбурга
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Учитель#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика