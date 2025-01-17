В Алапаевске учитель заставила мальчиков на коленях просить прощения у девочек

Posted 17 января, 15:10
Published 17 января, 15:10
Modified 17 января, 15:12
Updated 17 января, 15:12
В алапаевской школе учитель ввела странный способ воспитания детей. Провинившихся педагог ставит на колени перед классом и заставляет просить прощения.
Видео, на котором учитель поставила несколько мальчиков на колени и заставила просить прощения у одной из девочек, опубликовал «Злой Екатеринбург».
Уточняется, что данная информация не подтвержденная.
Напомним, в Екатеринбурге учитель оскорбился из-за мата на доске и показал детям средний палец.