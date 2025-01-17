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Posted 17 января, 12:02

Published 17 января, 12:02

Modified 17 января, 12:04

Updated 17 января, 12:04

В Екатеринбурге сотрудники ГАИ устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

В Екатеринбурге сотрудники ГАИ устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

17 января 2025, 12:02
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню со стрельбой за автомобилем марки Opel.

16 января сотрудники Госавтоинспекции устроили на Химмаше погоню за автомобилем, которым управляла 50-летняя женщина из Челябинской области. Она добровольно останавливаться не планировала и пыталась скрыться, поэтому стражи порядка открыли по автомобилю огонь.

Для погони за гражданкой из Челябинска были привлечены 3 автомобиля ДПС.

Выяснилось, что она была в состоянии опьянения, сообщает Е1.

Напомним, полицейские во время погони за мопедом улетели в кювет в Нижней Салде.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#ГИБДД#Погоня#Екатеринбург#Инцидент
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