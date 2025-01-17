В Екатеринбурге сотрудники ГАИ устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

16 января сотрудники Госавтоинспекции устроили на Химмаше погоню за автомобилем, которым управляла 50-летняя женщина из Челябинской области. Она добровольно останавливаться не планировала и пыталась скрыться, поэтому стражи порядка открыли по автомобилю огонь.