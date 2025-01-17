В Нижнем Тагиле спасатели усилят безопасность во время купаний на Крещение

Posted 17 января, 10:53
Published 17 января, 10:53
Modified 17 января, 10:55
Updated 17 января, 10:55
Количество спасателей, которые будут дежурить около пруда, увеличат для повышения уровня безопасности. Так как лед на водоеме сейчас тонкий, нужно будет следить за тем, чтобы желающие не скапливались на нем, рассказали в пресс-службе мэрии города.
Такое решение было принято во время заседания в администрации города. В проруби может быть одновременно не более двух человек. Рядом не более двух горожан должны готовиться к окунанию.
Напомним, Крещение будет 19 января 2025 года. Днем ожидается температура не выше -4 градусов.