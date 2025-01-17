tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 10:53

Published 17 января, 10:53

Modified 17 января, 10:55

Updated 17 января, 10:55

В Нижнем Тагиле спасатели усилят безопасность во время купаний на Крещение

В Нижнем Тагиле спасатели усилят безопасность во время купаний на Крещение

17 января 2025, 10:53
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле сотрудники экстренной службы будут усиленно следить за горожанами во время крещенских купаний на Тагильском пруду.

Количество спасателей, которые будут дежурить около пруда, увеличат для повышения уровня безопасности. Так как лед на водоеме сейчас тонкий, нужно будет следить за тем, чтобы желающие не скапливались на нем, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Такое решение было принято во время заседания в администрации города. В проруби может быть одновременно не более двух человек. Рядом не более двух горожан должны готовиться к окунанию.

Напомним, Крещение будет 19 января 2025 года. Днем ожидается температура не выше -4 градусов.

Крещенским купаниям быть! В Нижнем Тагиле будут действовать ограничительные меры
Узнать подробнее
Читайте также:
«Вифлеемская звезда», шахматный гений, крещенская купель в Тагиле и письмо от убийцыНа Крещение в Нижнем Тагиле будет официально работать одна купельДостижения тагильчан, приговор за шпионаж, Крещение с ограничениями и похолодание
#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Город#Спасатели#Тагильский пруд#Купание#Крещение#Дежурство#Екатеринбург#Горожане
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика