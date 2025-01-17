В Нижнем Тагиле спасатели усилят безопасность во время купаний на Крещение

Количество спасателей, которые будут дежурить около пруда, увеличат для повышения уровня безопасности. Так как лед на водоеме сейчас тонкий, нужно будет следить за тем, чтобы желающие не скапливались на нем, рассказали в пресс-службе мэрии города.