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Posted 17 января, 07:57

Published 17 января, 07:57

Modified 17 января, 07:59

Updated 17 января, 07:59

В Нижнем Тагиле завершают благоустройство памятников защитникам в ВОВ

В Нижнем Тагиле завершают благоустройство памятников защитникам в ВОВ

17 января 2025, 07:57
Фото: Владислав Пинаев.
В Нижнем Тагиле завершают реставрацию памятников защитникам в ВОВ.

К 80-летию Победы в ВОВ в Дзержинском районе на площади Славы заменили гранитные плиты на 6-ти пилонах. Восстановили повреждения на объемных изображениях, их установят на места весной, когда придет тепло.

В селах также обновят к 9 мая все мемориалы и памятники защитникам отечества, сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей странице в соцсети ВКонтакте.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Реставрация#Памятник#Памятники#Екатеринбург
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