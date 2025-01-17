В Нижнем Тагиле завершают благоустройство памятников защитникам в ВОВ

Posted 17 января, 07:57
Published 17 января, 07:57
Modified 17 января, 07:59
Updated 17 января, 07:59
К 80-летию Победы в ВОВ в Дзержинском районе на площади Славы заменили гранитные плиты на 6-ти пилонах. Восстановили повреждения на объемных изображениях, их установят на места весной, когда придет тепло.
В селах также обновят к 9 мая все мемориалы и памятники защитникам отечества, сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Ранее в Екатеринбурге прошла церемония открытия памятника Александру I.