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Posted 17 января, 04:17

Published 17 января, 04:17

Modified 17 января, 04:19

Updated 17 января, 04:19

В США умер режиссер сериала «Твин Пикс»

В США умер режиссер сериала «Твин Пикс»

17 января 2025, 04:17
Фото: Scott Dudelson/Getty Images.
В 78 лет после долгой борьбы с болезнью скончался американский режиссер Дэвид Линч. Его не стало 16 января 2025 года.

Свою профессиональную деятельность Дэвид Линч начал в конце 60-х годов ХХ века. В 1990 году на экраны вышел один из самых известных его проектов — сериал «Твин Пикс». Также он снял «Шоссе в никуда», «Простую историю», «Дикие сердцем» и другие киноленты.

Из киноиндустрии Линч ушел около восьми лет назад, весной 2017 года. Известно, что в последние несколько лет Линч боролся с эмфиземой легких. Об этом он рассказал в августе 2024 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле умерла 92-летняя заслуженная учительница Анна Еремеева. В педагогической сфере она проработала более 40 лет.

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