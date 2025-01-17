В США умер режиссер сериала «Твин Пикс»

Posted 17 января, 04:17
Published 17 января, 04:17
Modified 17 января, 04:19
Updated 17 января, 04:19
Свою профессиональную деятельность Дэвид Линч начал в конце 60-х годов ХХ века. В 1990 году на экраны вышел один из самых известных его проектов — сериал «Твин Пикс». Также он снял «Шоссе в никуда», «Простую историю», «Дикие сердцем» и другие киноленты.
Из киноиндустрии Линч ушел около восьми лет назад, весной 2017 года. Известно, что в последние несколько лет Линч боролся с эмфиземой легких. Об этом он рассказал в августе 2024 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле умерла 92-летняя заслуженная учительница Анна Еремеева. В педагогической сфере она проработала более 40 лет.