В Тавде порвавший ухо жене мужчина сбежал из больницы

Затем он совершил попытку суицида, предварительно прислав женщине фото с удавкой и обвинил ее в своей смерти. Мужчину увезли в больницу, однако он оттуда сбежал. Сейчас его местонахождение неизвестно. Пострадавшая боится, что он вернется мстить.