В Тавде порвавший ухо жене мужчина сбежал из больницы

Posted 17 января, 06:50
Published 17 января, 06:50
Modified 17 января, 06:52
Updated 17 января, 06:52
Несколько дней назад мужчину отпустили из-под ареста и он пошел искать жену. Она после пожара пока находится у знакомых.
Он нашел женщину и стал угрожать, что спалит и это жилье. Причиной стало то, что пострадавшая вызвала полицию во время первого конфликта.
Затем он совершил попытку суицида, предварительно прислав женщине фото с удавкой и обвинил ее в своей смерти. Мужчину увезли в больницу, однако он оттуда сбежал. Сейчас его местонахождение неизвестно. Пострадавшая боится, что он вернется мстить.
Напомним, житель Тавды порвал ухо жене и поджег ее дом.