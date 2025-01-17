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Posted 17 января, 06:50

Published 17 января, 06:50

Modified 17 января, 06:52

Updated 17 января, 06:52

В Тавде порвавший ухо жене мужчина сбежал из больницы

В Тавде порвавший ухо жене мужчина сбежал из больницы

17 января 2025, 06:50
Фото: 1MI.
Житель Тавды, который порвал ухо жене и сжег ее дом, сбежал из больницы, куда его поместили после попытки суицида.

Несколько дней назад мужчину отпустили из-под ареста и он пошел искать жену. Она после пожара пока находится у знакомых.

Он нашел женщину и стал угрожать, что спалит и это жилье. Причиной стало то, что пострадавшая вызвала полицию во время первого конфликта.

Затем он совершил попытку суицида, предварительно прислав женщине фото с удавкой и обвинил ее в своей смерти. Мужчину увезли в больницу, однако он оттуда сбежал. Сейчас его местонахождение неизвестно. Пострадавшая боится, что он вернется мстить.

Напомним, житель Тавды порвал ухо жене и поджег ее дом.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суицид#Сбежал#Екатеринбург#Инцидент
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