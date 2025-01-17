В центре Перми топит улицу шесть часов

Posted 17 января, 11:37
Published 17 января, 11:37
Modified 17 января, 11:39
Updated 17 января, 11:39
В нескольких домах пришлось перекрыть краны. По словам коммунальщиков, из-за припаркованных автомобилей они не могут подогнать технику к месту прорыва, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
В свою очередь, водители не могут убрать свои машины, так как не хотят мочить ноги из-за скопившейся воды на дороге, которая, по словам местных жителей, доходит до колена.
Напомним, 15 января 2025 года в Нижнем Тагиле затопило дорогу в районе ГГМ из-за аварии на водоводе.