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Posted 17 января, 11:37

Published 17 января, 11:37

Modified 17 января, 11:39

Updated 17 января, 11:39

В центре Перми топит улицу шесть часов

В центре Перми топит улицу шесть часов

17 января 2025, 11:37
Фото: Изображение Midjourney.
В Перми затопило Самолетную улицу из-за прорыва труб. Коммунальная авария произошла утром 17 января 2025 года.

В нескольких домах пришлось перекрыть краны. По словам коммунальщиков, из-за припаркованных автомобилей они не могут подогнать технику к месту прорыва, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

В свою очередь, водители не могут убрать свои машины, так как не хотят мочить ноги из-за скопившейся воды на дороге, которая, по словам местных жителей, доходит до колена.

Напомним, 15 января 2025 года в Нижнем Тагиле затопило дорогу в районе ГГМ из-за аварии на водоводе.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Улица#Пермь#ЧП#Затопление#Коммунальная авария#Прорыв трубы#18+#Екатеринбург#Инцидент
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