tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 13:26

Published 17 января, 13:26

Modified 17 января, 13:28

Updated 17 января, 13:28

Ветеран ГУФСИН Олег Мысовских скончался в Нижнем Тагиле

Ветеран ГУФСИН Олег Мысовских скончался в Нижнем Тагиле

17 января 2025, 13:26
Фото: 1MI.
17 января 2025 года перестало биться сердце ветерана УИС и ЛИУ-51 из Нижнего Тагила Олега Мысовских. Он скончался в возрасте 69 лет.

Тагильчанин, родившийся в 1954 году, служил в уголовно-исполнительной системе 25 лет. Начинал с должности лейтенанта и дослужился до полковника. Был замначальника по лечебно-профилактической работе.

Олег Мысовских неоднократно получал медали и поощрения от руководства ГУФСИН. Коллеги отзываются о нем как об ответственном, честном и отзывчивом человеке. В коллективе его очень уважали. О дате прощания с тагильчанином будет сообщено позже.

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Напомним, что в зоне СВО погиб бывший сотрудник ИК-54 из Новой Ляли Александр Мохов.

Почетный сотрудник УВЗ в Нижнем Тагиле скончался в возрасте 78 лет
Узнать подробнее
Читайте также:
Скончался известный врач-гинеколог в ЕкатеринбургеВысокопоставленный чиновник из Нижнего Тагила скончался на СВОПочетный педагог детского дома в Нижнем Тагиле скончалась на 94 году жизни
#Евгения Сафина#Общество#Смерть#Ветеран#Похороны#Прощание#ФСИН#18+#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика