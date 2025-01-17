Ветеран ГУФСИН Олег Мысовских скончался в Нижнем Тагиле

Posted 17 января, 13:26
Published 17 января, 13:26
Modified 17 января, 13:28
Updated 17 января, 13:28
Тагильчанин, родившийся в 1954 году, служил в уголовно-исполнительной системе 25 лет. Начинал с должности лейтенанта и дослужился до полковника. Был замначальника по лечебно-профилактической работе.
Олег Мысовских неоднократно получал медали и поощрения от руководства ГУФСИН. Коллеги отзываются о нем как об ответственном, честном и отзывчивом человеке. В коллективе его очень уважали. О дате прощания с тагильчанином будет сообщено позже.