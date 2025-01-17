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Posted 17 января, 04:57

Published 17 января, 04:57

Modified 17 января, 04:59

Updated 17 января, 04:59

Вице-мэр Екатеринбурга уходит с должности

Вице-мэр Екатеринбурга уходит с должности

17 января 2025, 04:57
Фото: Изображение Midjourney.
Заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков вскоре уйдет со своей должности по решению мэра Алексея Орлова.

В конце 2024 года прокуратура выявила конфликт интересов в том, что Корюков решает вопросы с распределением местного бюджета, а его сын Алексей является начальником одного из распорядителей средств, пишет Ура.ру.

Для того, чтобы ликвидировать данное нарушение, надзорный орган потребовал от Орлова убрать одного из Корюковых. Сын и отец сперва предлагали друг другу покинуть свои должности. Орлов решил, что уйти должен Корюков-старший.

Напомним, в Свердловской области ушел в отставку руководитель организации энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Прокуратура#Мэр#Алексей Орлов#Вице-мэр#Екатеринбург#Андрей Корюков#Городской бюджет
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