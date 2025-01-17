Вице-мэр Екатеринбурга уходит с должности

Posted 17 января, 04:57
Published 17 января, 04:57
Modified 17 января, 04:59
Updated 17 января, 04:59
В конце 2024 года прокуратура выявила конфликт интересов в том, что Корюков решает вопросы с распределением местного бюджета, а его сын Алексей является начальником одного из распорядителей средств, пишет Ура.ру.
Для того, чтобы ликвидировать данное нарушение, надзорный орган потребовал от Орлова убрать одного из Корюковых. Сын и отец сперва предлагали друг другу покинуть свои должности. Орлов решил, что уйти должен Корюков-старший.
Напомним, в Свердловской области ушел в отставку руководитель организации энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.