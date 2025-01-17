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Posted 17 января, 10:00

Published 17 января, 10:00

Modified 17 января, 10:02

Updated 17 января, 10:02

Житель Екатеринбурга не смог подтвердить законность премии в 34 миллиона рублей

Житель Екатеринбурга не смог подтвердить законность премии в 34 миллиона рублей

17 января 2025, 10:00
Фото: 1MI.
Мужчина из Екатеринбурга, получивший премию в размере 34 миллиона рублей, не смог доказать ее законность. Это было выявлено во время прокурорской проверки.

Во время проверки выяснилось, что некоторое время назад коммерческая компания выплатила молодому человеку вышеуказанную сумму в качестве премии, рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По словам екатеринбуржца, он никогда не был сотрудником этой компании и согласился обналичить эти деньги за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

Прокуратура направила в суд требование взыскать с горожанина полученную сумму. Суд данный иск удовлетворил.

Напомним, в Екатеринбурге суд взыскал с юридической компании более 300 тысяч за недостоверную информацию.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Прокуратура#Суд#Деньги#Премия#Компания#Взыскание#Екатеринбург
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