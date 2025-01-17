Житель Екатеринбурга не смог подтвердить законность премии в 34 миллиона рублей

Posted 17 января, 10:00
Published 17 января, 10:00
Modified 17 января, 10:02
Updated 17 января, 10:02
Во время проверки выяснилось, что некоторое время назад коммерческая компания выплатила молодому человеку вышеуказанную сумму в качестве премии, рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
По словам екатеринбуржца, он никогда не был сотрудником этой компании и согласился обналичить эти деньги за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.
Прокуратура направила в суд требование взыскать с горожанина полученную сумму. Суд данный иск удовлетворил.
Напомним, в Екатеринбурге суд взыскал с юридической компании более 300 тысяч за недостоверную информацию.