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Posted 17 января, 09:16

Published 17 января, 09:16

Modified 17 января, 09:18

Updated 17 января, 09:18

Житель Ирбита прикурил от Вечного огня

Житель Ирбита прикурил от Вечного огня

17 января 2025, 09:16
Фото: 1MI.
В Ирбите 30-летний мужчина зажег сигарету с помощью Вечного огня 11 января 2025 года.

Мужчина гулял по городу и в какой-то момент захотел покурить, однако зажечь сигарету ему было нечем. Он подошел к прохожим, чтобы попросить спички или зажигалку, но те ему отказали. Тогда свердловчанин решил ее зажечь от Вечного огня, рассказали в пресс-службе местного Следкома.

В отношении него силовики возбудили дело за осквернение воинского символа. Горожанину грозит несколько лет тюрьмы.

Напомним, в Нижнем Тагиле пройдет суд над женщиной, которая прикурила от Вечного огня летом 2024 года.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Уголовное дело#Ирбит#Мужчина#Вечный огонь#Курение#Осквернение#18+#Екатеринбург#Инцидент
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