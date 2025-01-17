Житель Ирбита прикурил от Вечного огня

Posted 17 января, 09:16
Published 17 января, 09:16
Modified 17 января, 09:18
Updated 17 января, 09:18
Мужчина гулял по городу и в какой-то момент захотел покурить, однако зажечь сигарету ему было нечем. Он подошел к прохожим, чтобы попросить спички или зажигалку, но те ему отказали. Тогда свердловчанин решил ее зажечь от Вечного огня, рассказали в пресс-службе местного Следкома.
В отношении него силовики возбудили дело за осквернение воинского символа. Горожанину грозит несколько лет тюрьмы.
Напомним, в Нижнем Тагиле пройдет суд над женщиной, которая прикурила от Вечного огня летом 2024 года.