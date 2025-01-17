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Posted 17 января, 06:06

Published 17 января, 06:06

Modified 17 января, 06:08

Updated 17 января, 06:08

Житель Свердловской области выплатил долг по алиментам под угрозой уголовного дела

Житель Свердловской области выплатил долг по алиментам под угрозой уголовного дела

17 января 2025, 06:06
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области местный житель погасил перед своими детьми долг по алиментам. Задолженность превысила 350 тысяч рублей.

Житель региона не хотел давать денежные средства своим детям, вследствие чего накопилась задолженность. Ему назначили 100 часов обязательных работ, рассказали в пресс-службе областного ГУФССП.

Несмотря на административную ответственность, мужчина не стал платить вышеуказанную сумму. Тогда в отношении него возбудили уголовное дело. Под угрозой реального наказания он выплатил деньги.

Напомним, мужчина из Тавды отправился в колонию на полгода из-за неуплаты алиментов.

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