Житель Свердловской области выплатил долг по алиментам под угрозой уголовного дела

Posted 17 января, 06:06
Published 17 января, 06:06
Modified 17 января, 06:08
Updated 17 января, 06:08
Житель региона не хотел давать денежные средства своим детям, вследствие чего накопилась задолженность. Ему назначили 100 часов обязательных работ, рассказали в пресс-службе областного ГУФССП.
Несмотря на административную ответственность, мужчина не стал платить вышеуказанную сумму. Тогда в отношении него возбудили уголовное дело. Под угрозой реального наказания он выплатил деньги.
Напомним, мужчина из Тавды отправился в колонию на полгода из-за неуплаты алиментов.