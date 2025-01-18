tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января, 05:49

Published 18 января, 05:49

Modified 18 января, 05:51

Updated 18 января, 05:51

15 пожаров за сутки ликвидировали сотрудники МЧС в Свердловской области

15 пожаров за сутки ликвидировали сотрудники МЧС в Свердловской области

18 января 2025, 05:49
Фото: 1MI.
За 17 января огнеборцы предотвратили 15 пожаров, 8 из которых были в жилом секторе. Спасти удалось в общей сложности 5 человек.

В течение 17 января текущего года специалистам МЧС России по Свердловской области удалось устранить 15 пожаров, большая часть из которых произошли в жилом секторе.

Так, например, в Первоуральске горела жилая квартира на 1-м этаже, откуда спасли 4 людей. На тушение огненной стихии у 14 представителей пожарной службы ушло 9 минут. Причина возгорания не установлена.

В Камышлове горел частный дом, а также установленные рядом строения и машина. В общей сложности огню было предано 100 квадратных метров, откуда удалось спасти 1 человека. Огнеборцы сражались с огнем почти полчаса. Загорелся дом из-за печки, сообщает МЧС Свердловской области.

В столице Среднего Урала произошло два пожара: горел мусор, а нежилом доме, который потушили за 19 минут и горела жилая квартира из-за замыкания в электричестве.

Кроме того, спасатели участвовали в ликвидации последствий ДТП 5 раз, среди которых пострадало 11 человек и спасено 6.

В Екатеринбурге в сгоревшей квартире нашли тело 20-летней девушки
Узнать подробнее
Читайте также:
Из-за загоревшегося дивана в квартире эвакуировали 28 человек в Нижнем ТагилеЖитель Асбеста погиб во время пожара в квартиреВ Екатеринбурге произошел пожар в бомбоубежище
#Агата Королева#Общество#Происшествия#Пожар#ДТП#Свердловская область#Огонь#Возгорание#Пожары в Свердловской области#Екатеринбург#Пожары#МЧС#Инцидент#МЧС России
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика