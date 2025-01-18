15 пожаров за сутки ликвидировали сотрудники МЧС в Свердловской области

В Камышлове горел частный дом, а также установленные рядом строения и машина. В общей сложности огню было предано 100 квадратных метров, откуда удалось спасти 1 человека. Огнеборцы сражались с огнем почти полчаса. Загорелся дом из-за печки, сообщает МЧС Свердловской области.