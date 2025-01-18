15 пожаров за сутки ликвидировали сотрудники МЧС в Свердловской области

Posted 18 января, 05:49
Published 18 января, 05:49
Modified 18 января, 05:51
Updated 18 января, 05:51
В течение 17 января текущего года специалистам МЧС России по Свердловской области удалось устранить 15 пожаров, большая часть из которых произошли в жилом секторе.
Так, например, в Первоуральске горела жилая квартира на 1-м этаже, откуда спасли 4 людей. На тушение огненной стихии у 14 представителей пожарной службы ушло 9 минут. Причина возгорания не установлена.
В Камышлове горел частный дом, а также установленные рядом строения и машина. В общей сложности огню было предано 100 квадратных метров, откуда удалось спасти 1 человека. Огнеборцы сражались с огнем почти полчаса. Загорелся дом из-за печки, сообщает МЧС Свердловской области.
В столице Среднего Урала произошло два пожара: горел мусор, а нежилом доме, который потушили за 19 минут и горела жилая квартира из-за замыкания в электричестве.
Кроме того, спасатели участвовали в ликвидации последствий ДТП 5 раз, среди которых пострадало 11 человек и спасено 6.