2 смертельных ДТП за день произошли в Свердловской области

В Екатеринбурге на ЕКАДе водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу движения и столкнулся с иномаркой, которая двигалась ему навстречу. Водитель ВАЗ-2114 погиб на месте происшествия в связи с травмами, не совместимыми с жизнью. Движение по трассе было временно остановлено.