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Posted 18 января, 14:53

Published 18 января, 14:53

Modified 18 января, 14:55

Updated 18 января, 14:55

2 смертельных ДТП за день произошли в Свердловской области

2 смертельных ДТП за день произошли в Свердловской области

18 января 2025, 14:53
Фото: Госавтоинспекиця Свердловской области.
В Новоуральске столкнулись два автомобиля, водитель одного из них скончался из-за сердечного приступа. В Екатеринбурге мужчина за рулем ВАЗ-2114 погиб в результате аварии на ЕКАДе, он выехал на встречную полосу.

Субботним днем 18 января случилось два смертельных ДТП — в Новоуральске и Екатеринбурге.

В Новоуральске из-за несоблюдения безопасного расстояния между транспортными средствами произошла транспортная авария. Жизнь одного из участников ДТП оборвалась через час после случившегося. Причиной летального исхода стал инфаркт, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

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В Екатеринбурге на ЕКАДе водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу движения и столкнулся с иномаркой, которая двигалась ему навстречу. Водитель ВАЗ-2114 погиб на месте происшествия в связи с травмами, не совместимыми с жизнью. Движение по трассе было временно остановлено.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области уточняют все обстоятельства аварий.

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