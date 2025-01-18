2 смертельных ДТП за день произошли в Свердловской области

Posted 18 января, 14:53
Published 18 января, 14:53
Modified 18 января, 14:55
Updated 18 января, 14:55
Субботним днем 18 января случилось два смертельных ДТП — в Новоуральске и Екатеринбурге.
В Новоуральске из-за несоблюдения безопасного расстояния между транспортными средствами произошла транспортная авария. Жизнь одного из участников ДТП оборвалась через час после случившегося. Причиной летального исхода стал инфаркт, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
В Екатеринбурге на ЕКАДе водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу движения и столкнулся с иномаркой, которая двигалась ему навстречу. Водитель ВАЗ-2114 погиб на месте происшествия в связи с травмами, не совместимыми с жизнью. Движение по трассе было временно остановлено.
На данный момент сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области уточняют все обстоятельства аварий.