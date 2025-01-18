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Posted 18 января, 08:50

Published 18 января, 08:50

Modified 18 января, 08:52

Updated 18 января, 08:52

38 километр Тюменского тракта перекрыт из-за дорожных работ

38 километр Тюменского тракта перекрыт из-за дорожных работ

18 января 2025, 08:50
Фото: 1MI.
На 38-м километре Тюменского тракта ввели реверсивное движение из-за дорожных работ, призывая водителей соблюдать осторожность и планировать маршрут заранее.

На 38-м километре Тюменского тракта 18 января днем произошли изменения в организации дорожного движения. На трассе Р-351 были организованы дорожные работы, что потребовало введения реверсивного движения для обеспечения безопасности участников движения. Водители должны были быть готовы к тому, что часть дороги будет временно перекрыта, а движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в обоих направлениях, сообщает URA.RU.

Специалисты подчеркивают важность соблюдения ПДД в условиях измененной схемы проезда. Водителям рекомендуется учитывать возможные задержки и заблаговременно планировать маршруты, чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге. Представители дорожной службы также добавили, что необходимо соблюдать дистанцию, не превышать скорость и следить за боковыми интервалами.

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