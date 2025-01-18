38 километр Тюменского тракта перекрыт из-за дорожных работ

На 38-м километре Тюменского тракта 18 января днем произошли изменения в организации дорожного движения. На трассе Р-351 были организованы дорожные работы, что потребовало введения реверсивного движения для обеспечения безопасности участников движения. Водители должны были быть готовы к тому, что часть дороги будет временно перекрыта, а движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в обоих направлениях, сообщает URA.RU.