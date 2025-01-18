4 человека пострадали в ДТП на трассе под Екатеринбургом

Posted 18 января, 10:14
Published 18 января, 10:14
Modified 18 января, 10:16
Updated 18 января, 10:16
В 17 января, ближе к вечеру, на дороге, соединяющей Камышлов, Ирбит, Туринск и Тавду, произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате инцидента пострадали 4 человека.
Человек, управляющий автомобилем Citroen C-Crosser, направлялся в Туринск. Мужчина принял решение обогнать машину спереди из-за чего и столкнулся с водителем Renault Duster, который ехал по встречному направлению, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
В результате аварии у двоих людей, сидевших в салоне автомобиля Renault Duster, были зафиксированы травмы различной степени серьезности. В данный момент все пострадавшие находятся в медицинском учреждении. В связи с произошедшим проводится расследование.
Ранее на Салдинском тракте машина съехала с дороги и улетела в кювет.