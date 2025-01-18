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Posted 18 января, 10:14

Published 18 января, 10:14

Modified 18 января, 10:16

Updated 18 января, 10:16

4 человека пострадали в ДТП на трассе под Екатеринбургом

4 человека пострадали в ДТП на трассе под Екатеринбургом

18 января 2025, 10:14
Фото: 1MI.
17 января на трассе под Екатеринбургом мужчина, совершая обгон, столкнулся с автомобилем, ехавшем по встречной полосе движения. Пострадали 4 человека.

В 17 января, ближе к вечеру, на дороге, соединяющей Камышлов, Ирбит, Туринск и Тавду, произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате инцидента пострадали 4 человека.

Человек, управляющий автомобилем Citroen C-Crosser, направлялся в Туринск. Мужчина принял решение обогнать машину спереди из-за чего и столкнулся с водителем Renault Duster, который ехал по встречному направлению, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

В результате аварии у двоих людей, сидевших в салоне автомобиля Renault Duster, были зафиксированы травмы различной степени серьезности. В данный момент все пострадавшие находятся в медицинском учреждении. В связи с произошедшим проводится расследование.

Ранее на Салдинском тракте машина съехала с дороги и улетела в кювет.

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