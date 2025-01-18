4 подростка совершили очередной набег на вейпшоп в Екатеринбурге

Posted 18 января, 13:47
Published 18 января, 13:47
Modified 18 января, 13:49
Updated 18 января, 13:49
Очередной магазин в Екатеринбурге, продающий электронные сигареты, подвергся ограблению со стороны подростков.
Четверо несовершеннолетних молодых людей пробрались в ТЦ «Наутилус» с большой сумкой. Им пришлось разбить стеклянную дверь, чтобы попасть внутрь вейпшопа. Они сгребли в сумку все, что попадалось под руку: от электронных сигарет до денежных средств в кассе, наличие которых привело в восторг юных грабителей, сообщает telegram-канал «UralMash».
Сумка была настолько вплотную наполнена награбленным товаром, что при любом повороте вора, сносила все вокруг: стеллажи, кассу, а потом один из подростков еле протиснулся с ней в дверь.
Все случившееся было зафиксировано на камеры видеонаблюдения. 4 подростка ограбили вейпшоп суммой около 200 тысяч рублей. Владелец торговой точки уже обратился в правоохранительные органы.
По неподтвержденным данным, те же подростки в ночь с 15 на 16 января ограбили другой вейпшоп.