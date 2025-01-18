4 подростка совершили очередной набег на вейпшоп в Екатеринбурге

Четверо несовершеннолетних молодых людей пробрались в ТЦ «Наутилус» с большой сумкой. Им пришлось разбить стеклянную дверь, чтобы попасть внутрь вейпшопа. Они сгребли в сумку все, что попадалось под руку: от электронных сигарет до денежных средств в кассе, наличие которых привело в восторг юных грабителей, сообщает telegram-канал «UralMash».