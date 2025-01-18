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Posted 18 января, 07:39

Published 18 января, 07:39

Modified 18 января, 07:41

Updated 18 января, 07:41

Более 100 тысяч рублей заплатит "М.Видео" свердловчанину за неисправность самоката

Более 100 тысяч рублей заплатит "М.Видео" свердловчанину за неисправность самоката

18 января 2025, 07:39
Фото: 1MI.
Житель Свердловской области приобрел электросамокат почти за 28 тысяч рублей, но батарея не выдерживала 20 заявленных километров. Мужчина обратился в суд. После проверок было выяснено, что средство передвижения неправильно хранили до покупки. Магазин техники выплатит более 100 тысяч рублей мужчине.

Житель Свердловской области приобрел электросамокат почти за 28 тысяч рублей в «М.Видео». Кроме того, свердловчанин оформил страховку. Вместо обозначенных 20 километров, на которые рассчитана батарея, самокат мог проехать лишь 7.

Магазин электроники проверил самокат и сообщил покупателю, что тот неверно им пользуется. В то время как свердловчанин выяснил, что это дефект производства.

Гражданин обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал вернуть денежные средства за приобретенный товар, а также компенсировать расходы на проведение экспертиз, услуги юриста, моральный ущерб, неустойку и штраф. Общая сумма требований составила 165 тысяч рублей, сообщает «КП-Екатеринбург».

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Суд также провел экспертизу и выяснил, что электросамокат хранили при температуре меньше 0, поэтому батарея работает меньше заявленного. Однако, мужчина купил самокат весной, когда была плюсовая температура.

В соответствии со всеми деталями суд обязал магазин техники заплатить уральцу 104 тысячи, а мужчине вернуть самокат. Однако, покупатель был не согласен на такую сумму и подал апелляцию, но в ней было отказано.

Ранее страховая компания отказалась выплачивать 230 тысяч рублей за разбитый груз свердловчанина.

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