Более 100 тысяч рублей заплатит "М.Видео" свердловчанину за неисправность самоката

Posted 18 января, 07:39
Published 18 января, 07:39
Modified 18 января, 07:41
Updated 18 января, 07:41
Житель Свердловской области приобрел электросамокат почти за 28 тысяч рублей в «М.Видео». Кроме того, свердловчанин оформил страховку. Вместо обозначенных 20 километров, на которые рассчитана батарея, самокат мог проехать лишь 7.
Магазин электроники проверил самокат и сообщил покупателю, что тот неверно им пользуется. В то время как свердловчанин выяснил, что это дефект производства.
Гражданин обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал вернуть денежные средства за приобретенный товар, а также компенсировать расходы на проведение экспертиз, услуги юриста, моральный ущерб, неустойку и штраф. Общая сумма требований составила 165 тысяч рублей, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суд также провел экспертизу и выяснил, что электросамокат хранили при температуре меньше 0, поэтому батарея работает меньше заявленного. Однако, мужчина купил самокат весной, когда была плюсовая температура.
В соответствии со всеми деталями суд обязал магазин техники заплатить уральцу 104 тысячи, а мужчине вернуть самокат. Однако, покупатель был не согласен на такую сумму и подал апелляцию, но в ней было отказано.
Ранее страховая компания отказалась выплачивать 230 тысяч рублей за разбитый груз свердловчанина.