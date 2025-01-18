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Posted 18 января, 12:49

Published 18 января, 12:49

Modified 18 января, 12:51

Updated 18 января, 12:51

Борт до ОАЭ из Кольцово задержали из-за пассажиров с кишечной инфекцией

Борт до ОАЭ из Кольцово задержали из-за пассажиров с кишечной инфекцией

18 января 2025, 12:49
Фото: Изображение Midjourney.
17 января пассажиры ночного рейса до Шарджи были вынуждены ждать около двух часов до вылета. Причиной стали прибывшие пассажиры с признаками кишечной инфекции.

О произошедшем редакции TagilCity.ru сообщил в ночь на 17 января один из пассажиров вышеназванного рейса до ОАЭ.

Сейчас в аэропорту стоим, задерживают наш самолет. Вышли люди, их посадили в скорую и полиция ходит. Пока их не вывели весь самолет не выпускали. Сейчас мы уже должны в него садиться. Не знаем, что происходит — вдруг дебоширы, — сообщил редакции пассажир рейса до Шарджи Александр.

Позже пассажиры узнали, что непосредственно в самом самолете одной из пассажирок стало плохо.

Ее тошнило, видимо. Теперь задерживают рейс на два часа для обработки. А у нас пересадка три часа, не знаем, успеем или нет, — уточнил Александр.

Информацию о пассажирах, имеющих проблемы со здоровьем, редакции TagilCity.ru подтвердили в пресс-службе Кольцово.

На рейсе прибыли две пассажирки с подозрением на кишечную инфекцию. По требованиям безопасности органами Роспотребнадзора было принято решение о проведении санитарной обработки салона. После нее борт вылетел обратно в ОАЭ — с задержкой в пределах двух часов, — сообщил представитель аэропорта «Кольцово» Сергей Симаков.
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