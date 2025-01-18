Борт до ОАЭ из Кольцово задержали из-за пассажиров с кишечной инфекцией

Posted 18 января, 12:49
Published 18 января, 12:49
Modified 18 января, 12:51
Updated 18 января, 12:51
О произошедшем редакции TagilCity.ru сообщил в ночь на 17 января один из пассажиров вышеназванного рейса до ОАЭ.
Сейчас в аэропорту стоим, задерживают наш самолет. Вышли люди, их посадили в скорую и полиция ходит. Пока их не вывели весь самолет не выпускали. Сейчас мы уже должны в него садиться. Не знаем, что происходит — вдруг дебоширы, — сообщил редакции пассажир рейса до Шарджи Александр.
Позже пассажиры узнали, что непосредственно в самом самолете одной из пассажирок стало плохо.
Ее тошнило, видимо. Теперь задерживают рейс на два часа для обработки. А у нас пересадка три часа, не знаем, успеем или нет, — уточнил Александр.
Информацию о пассажирах, имеющих проблемы со здоровьем, редакции TagilCity.ru подтвердили в пресс-службе Кольцово.
На рейсе прибыли две пассажирки с подозрением на кишечную инфекцию. По требованиям безопасности органами Роспотребнадзора было принято решение о проведении санитарной обработки салона. После нее борт вылетел обратно в ОАЭ — с задержкой в пределах двух часов, — сообщил представитель аэропорта «Кольцово» Сергей Симаков.