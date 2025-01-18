Борт до ОАЭ из Кольцово задержали из-за пассажиров с кишечной инфекцией

17 января пассажиры ночного рейса до Шарджи были вынуждены ждать около двух часов до вылета. Причиной стали прибывшие пассажиры с признаками кишечной инфекции.

О произошедшем редакции TagilCity.ru сообщил в ночь на 17 января один из пассажиров вышеназванного рейса до ОАЭ. Сейчас в аэропорту стоим, задерживают наш самолет. Вышли люди, их посадили в скорую и полиция ходит. Пока их не вывели весь самолет не выпускали. Сейчас мы уже должны в него садиться. Не знаем, что происходит — вдруг дебоширы, — сообщил редакции пассажир рейса до Шарджи Александр. Позже пассажиры узнали, что непосредственно в самом самолете одной из пассажирок стало плохо. Ее тошнило, видимо. Теперь задерживают рейс на два часа для обработки. А у нас пересадка три часа, не знаем, успеем или нет, — уточнил Александр. Информацию о пассажирах, имеющих проблемы со здоровьем, редакции TagilCity.ru подтвердили в пресс-службе Кольцово. На рейсе прибыли две пассажирки с подозрением на кишечную инфекцию. По требованиям безопасности органами Роспотребнадзора было принято решение о проведении санитарной обработки салона. После нее борт вылетел обратно в ОАЭ — с задержкой в пределах двух часов, — сообщил представитель аэропорта «Кольцово» Сергей Симаков. Читайте также: Жители Екатеринбурга не могли вылететь из Стамбула Самолет до Екатеринбурга пришлось посадить в Египте из-за сломанного двигателя Екатеринбурженка пыталась увезти исчезающий вид кораллов из Дубая