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Posted 18 января, 11:26

Published 18 января, 11:26

Modified 18 января, 11:28

Updated 18 января, 11:28

Найденная на улице банковская карта может обойтись екатеринбуржцу 6 годами колонии

Найденная на улице банковская карта может обойтись екатеринбуржцу 6 годами колонии

18 января 2025, 11:26
Фото: 1MI.
Жительница Екатеринбурга потеряла свою банковскую карту. 22-летний молодой человек нашел ее на улице и потратил все деньги, которые там были. В настоящее время ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

48-летняя жительница столицы Среднего Урала потеряла свою банковскую карточку, с которой в последствии неизвестный человек потратил 4 тысячи рублей. Женщина обратилась в отделение полиции, сообщает «Инцидент Екатеринбург».

Сотрудники правоохранительных органов нашли виновного. Им оказался молодой человек в возрасте 22 лет. Он нашел карту на улице и направился с ней в магазин, где и воспользовался чужими денежными средствами. Когда же деньги закончились, карту он выкинул.

На молодого человека завели уголовное дело, сейчас он может отправиться в тюрьму на срок до 6 лет.

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