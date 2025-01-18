Найденная на улице банковская карта может обойтись екатеринбуржцу 6 годами колонии

Жительница Екатеринбурга потеряла свою банковскую карту. 22-летний молодой человек нашел ее на улице и потратил все деньги, которые там были. В настоящее время ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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