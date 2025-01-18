Найденная на улице банковская карта может обойтись екатеринбуржцу 6 годами колонии

Posted 18 января, 11:26
Published 18 января, 11:26
Modified 18 января, 11:28
Updated 18 января, 11:28
48-летняя жительница столицы Среднего Урала потеряла свою банковскую карточку, с которой в последствии неизвестный человек потратил 4 тысячи рублей. Женщина обратилась в отделение полиции, сообщает «Инцидент Екатеринбург».
Сотрудники правоохранительных органов нашли виновного. Им оказался молодой человек в возрасте 22 лет. Он нашел карту на улице и направился с ней в магазин, где и воспользовался чужими денежными средствами. Когда же деньги закончились, карту он выкинул.
На молодого человека завели уголовное дело, сейчас он может отправиться в тюрьму на срок до 6 лет.