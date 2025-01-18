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Posted 18 января, 09:11

Published 18 января, 09:11

Modified 18 января, 09:13

Updated 18 января, 09:13

В Екатеринбурге сотрудники полиции попросили блогера не снимать танцы в метро

«Никакого веселья!»: полиция задержала блогера за танцы в метро в Екатеринбурге

18 января 2025, 09:11
Фото: КП-Екатеринбург.

В Екатеринбурге сотрудники полиции попросили блогера не снимать танцы в метро

Сотрудники полиции не позволили блогеру из Екатеринбурга снимать танцы под музыку на видео в метрополитене.

В столице Среднего Урала сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека из-за съемки развлекательного видеоролика в метро.

Житель Екатеринбурга занимается блогерской деятельностью, снимает танцевальные видео в общественных местах. Тем самым он старается поднять настроение окружающим екатеринбуржцам. 18 января молодой человек снимал видео в метрополитене, где он танцевал с местными жителями под музыку из своей колонки.

Однако, веселью не суждено было состояться, его прервали сотрудники правоохранительных органов. По словам блогера, они лишь сделали предупреждение и отпустили его, сообщает «КП-Екатеринбург».

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