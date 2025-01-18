«Никакого веселья!»: полиция задержала блогера за танцы в метро в Екатеринбурге

Житель Екатеринбурга занимается блогерской деятельностью, снимает танцевальные видео в общественных местах. Тем самым он старается поднять настроение окружающим екатеринбуржцам. 18 января молодой человек снимал видео в метрополитене, где он танцевал с местными жителями под музыку из своей колонки.